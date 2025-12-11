РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:09, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сроки подготовки детсадов к лицензированию уточнили в Минпросвещения

    В Казахстане с января 2027 года детские сады, вне зависимости от формы собственности, будут работать только при наличии лицензии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детский сад в Сатпаеве
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Как сообщила первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова на пресс-конференции в СЦК, министерство держит этот вопрос на особом контроле и совместно с местными исполнительными органами уже ведет необходимую подготовку.

    — Будь то школа или детский сад — сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию школы и детского сада, к педагогическому потенциалу, программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Это положение утверждено. Закон вступил в силу в 2024 году, — сказала она.

    На приведение учреждений в соответствие с новыми нормами отведены переходные годы — 2025 и 2026 гг.

    — С января 2027 года детские сады, независимо от формы собственности, будут подлежать лицензированию, — отметила Мелдебекова.

    Сейчас предприниматели, открывая детский сад, обязаны уведомлять местные исполнительные органы и территориальные подразделения Министерства просвещения. Однако для повышения качества услуг требования к дошкольным организациям ужесточены, и в законодательство уже внесены соответствующие поправки.

    Как сообщалось ранее, школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане. Согласно закону РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.

