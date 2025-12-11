Сроки подготовки детсадов к лицензированию уточнили в Минпросвещения

Как сообщила первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова на пресс-конференции в СЦК, министерство держит этот вопрос на особом контроле и совместно с местными исполнительными органами уже ведет необходимую подготовку.

— Будь то школа или детский сад — сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию школы и детского сада, к педагогическому потенциалу, программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Это положение утверждено. Закон вступил в силу в 2024 году, — сказала она.

На приведение учреждений в соответствие с новыми нормами отведены переходные годы — 2025 и 2026 гг.

— С января 2027 года детские сады, независимо от формы собственности, будут подлежать лицензированию, — отметила Мелдебекова.

Сейчас предприниматели, открывая детский сад, обязаны уведомлять местные исполнительные органы и территориальные подразделения Министерства просвещения. Однако для повышения качества услуг требования к дошкольным организациям ужесточены, и в законодательство уже внесены соответствующие поправки.

Как сообщалось ранее, школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане. Согласно закону РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.