Школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане
Соответствующие нормы содержатся в законе РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно закону, плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска.
Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.
Внеплановая проверка проводится без уведомления субъекта государственного контроля.
Основаниями внеплановой проверки являются:
— контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате государственного контроля;
— обращения физических и юридических лиц;
— требования прокурора по конкретным фактам нарушения требований законодательства;
— обращения государственных органов по конкретным фактам нарушения;
— публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам нарушения;
— поручение органа уголовного преследования.
Ранее Президент Казахстана утвердил поправки в законодательство по вопросам культуры, образования и семьи.