Школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане

Согласно закону, плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска.

Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.

Внеплановая проверка проводится без уведомления субъекта государственного контроля.

Основаниями внеплановой проверки являются:

— контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате государственного контроля;

— обращения физических и юридических лиц;

— требования прокурора по конкретным фактам нарушения требований законодательства;

— обращения государственных органов по конкретным фактам нарушения;

— публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам нарушения;

— поручение органа уголовного преследования.

Ранее Президент Казахстана утвердил поправки в законодательство по вопросам культуры, образования и семьи.