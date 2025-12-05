РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:39, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане

    Соответствующие нормы содержатся в законе РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школы и детсады будут внепланово проверять в Казахстане
    Фото: Pexels

    Согласно закону, плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска.

    Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.

    Внеплановая проверка проводится без уведомления субъекта государственного контроля.

    Основаниями внеплановой проверки являются:
    — контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате государственного контроля;
    — обращения физических и юридических лиц;
    — требования прокурора по конкретным фактам нарушения требований законодательства;
    — обращения государственных органов по конкретным фактам нарушения;
    — публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам нарушения;
    — поручение органа уголовного преследования.

    Ранее Президент Казахстана утвердил поправки в законодательство по вопросам культуры, образования и семьи.

    Теги:
    Детсады Дети школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают