Сроки итоговых школьных экзаменов утвердили в Казахстане
Приказом министра просвещения Республики Казахстан утвержден порядок проведения итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году, передает агентство Kazinform.
Для учащихся 9 классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
Государственные экзамены для выпускников 11 классов пройдут со 2 по 15 июня 2026 года. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них будет проведен в устном формате.
Торжественная церемония вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании пройдет в организациях образования 17–18 июня 2026 года.
Мероприятие по вручению аттестатов проводится в здании школы на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом.
Напомним, что свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников оканчивают школы Казахстана.