    Сроки итоговых школьных экзаменов утвердили в Казахстане

    Приказом министра просвещения Республики Казахстан утвержден порядок проведения итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство просвещения РК

    Для учащихся 9 классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

    Государственные экзамены для выпускников 11 классов пройдут со 2 по 15 июня 2026 года. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них будет проведен в устном формате.

    Торжественная церемония вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании пройдет в организациях образования 17–18 июня 2026 года.

    Мероприятие по вручению аттестатов проводится в здании школы на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом.

    Напомним, что свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников оканчивают школы Казахстана.

    Динара Жусупбекова
    Автор