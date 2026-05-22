Сроки итоговых школьных экзаменов утвердили в Казахстане

Для учащихся 9 классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11 классов пройдут со 2 по 15 июня 2026 года. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них будет проведен в устном формате.

Торжественная церемония вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании пройдет в организациях образования 17–18 июня 2026 года.

Мероприятие по вручению аттестатов проводится в здании школы на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом.

Напомним, что свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников оканчивают школы Казахстана.