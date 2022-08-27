27 Августа 2022 11:20

Сроки действия налоговых льгот в сахарной отрасли продлят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На развитие сырьевой базы сахарной отрасли планируется направить 495 млрд тенге в Казахстане. Об этом сообщил на заседании Правительства вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 411 Налогового Кодекса РК до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара со снижением НДС до 70%. Комплексный план предусматривает мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром», - сказал Абулхаир Тамабек.

Кроме того, как отметил вице-министр, будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен (МУЦ) на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды.

«В целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит около 495 млрд тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов – 39,3 млрд тенге», - добавил Абулхаир Тамабек.