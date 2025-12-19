РУ
телерадиокомплекс президента РК
    06:37, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Срок заключения Болсонару могут сократить с 27 до двух лет

    Национальный конгресс Бразилии намерен резко уменьшить срок заключения бывшего президента Жаира Болсонару, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Бразилияның экс-президенті Болсонару 27 жылға сотталды
    Фото: ВВС

    Нижняя палата и сенат уже проголосовали за закон, который может сократить его 27-летний срок до чуть более двух лет.

    Законопроект о сокращении срока Болсонару теперь направлен действующему президенту Луису Инасиу Лула да Силве, который уже заявил о намерении наложить на него вето.

    Издание отмечает, что теоретически конгресс может преодолеть вето, если за это проголосует абсолютное большинство в каждой из палат. Планируемое сокращение срока вызвало непонимание и у многих бразильцев.

    На выходных тысячи людей вышли на улицы, протестуя против законопроекта: в Рио-де-Жанейро вышли около 19 000 человек, многие с плакатами «Нет амнистии» и «Конгресс — враг народа». Аналогичные акции прошли в Сан-Паулу и Бразилиа.

    В это же время семья Болсонару уже готовится к следующим выборам. Сын Болсонару — Флавио, сенатор и старший сын заключенного экс-президента, — планирует участвовать в выборах 2026 года и уже готовится к президентской кампании, пока отец находится в тюрьме. 

    Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний срок в конце ноября. 

    Напомним, Болсонару был осужден в сентябре, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

     

    Мировые новости Бразилия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
