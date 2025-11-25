17:44, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5
Срок приема документов для научных стажировок продлили в Казахстане
В Министерстве науки и высшего образования изменили сроки приема документов для участия в конкурсе по программе научной стажировки. Соответствующий приказ подписал министр, передает корреспондент Kazinform.
В Министерстве пояснили, что продление сроков необходимо для увеличения охвата претендентов и расширения круга участников конкурса. При этом изменения не повлияют на общий график реализации программы.
Согласно новому приказу министра:
- прием документов продлится с 3 марта по 19 ноября 2025 года;
- конкурс проведут с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.
Ранее в Центре международных программ ранее заявили, что принимают документы по программе «Научные стажировки» до 19 ноября 2025 года онлайн и очно. Подробнее о требованиях к претендентам и порядке подачи документов, читайте в материале по ссылке.