Срок приема документов для научных стажировок продлили в Казахстане

В Министерстве пояснили, что продление сроков необходимо для увеличения охвата претендентов и расширения круга участников конкурса. При этом изменения не повлияют на общий график реализации программы.

Согласно новому приказу министра:

прием документов продлится с 3 марта по 19 ноября 2025 года;

конкурс проведут с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Ранее в Центре международных программ ранее заявили, что принимают документы по программе «Научные стажировки» до 19 ноября 2025 года онлайн и очно. Подробнее о требованиях к претендентам и порядке подачи документов, читайте в материале по ссылке.