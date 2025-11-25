РУ
    17:44, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Срок приема документов для научных стажировок продлили в Казахстане

    В Министерстве науки и высшего образования изменили сроки приема документов для участия в конкурсе по программе научной стажировки. Соответствующий приказ подписал министр, передает корреспондент Kazinform.

    гранты
    Фото: акимат Астаны

    В Министерстве пояснили, что продление сроков необходимо для увеличения охвата претендентов и расширения круга участников конкурса. При этом изменения не повлияют на общий график реализации программы.

    Согласно новому приказу министра:

    • прием документов продлится с 3 марта по 19 ноября 2025 года;
    • конкурс проведут с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

    Ранее в Центре международных программ ранее заявили, что принимают документы по программе «Научные стажировки» до 19 ноября 2025 года онлайн и очно. Подробнее о требованиях к претендентам и порядке подачи документов, читайте в материале по ссылке

    Теги:
    Наука Образование Миннауки и высшего образования РК Наука и инновации
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
