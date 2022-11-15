Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Срок открытия крематория перенесли в Алматы

15 Ноября 2022, 14:36
Срок открытия крематория перенесли в Алматы
15 Ноября 2022, 14:36

Срок открытия крематория перенесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении строительства Алматы сообщили, что срок открытия и ввода крематория в эксплуатацию переносится ориентировочно на первый квартал 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления строительства, работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Из-за динамичного повышения цен во втором квартале 2021 года сметная стоимость трансформаторной подстанции на период проведения строительно-монтажных работ стала не актуальна. Также изменена трасса и точка врезки газопровода.

«В этой связи направлено обращение в Комитет внутреннего государственного аудита и получено одобрение на корректировку проектно-сметной документации. Проектной организацией проведены работы по корректировке проекта. В настоящее время подготовлен пакет документов для внесения на рассмотрение на местную бюджетную комиссию. После вышеуказанного согласования необходимо получение положительного заключения РГП «Госэкспертизы» и проведение строительно-монтажных работ. В этой связи срок открытия и ввода объекта в эксплуатацию переносится на более поздние сроки. Ориентировочный срок - первый квартал 2023 года», - проинформировали в управлении строительства города.

Крематорий в Алматы планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Но позже сроки были дважды перенесены - сначала хотели ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, а потом в мае 2022 года.

Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. Позже стало известно, что это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Он является филиалом патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов.


Фото: reportplus.gr
Новости по теме
Дом культуры на 300 мест введут в эксплуатации в одном из сел Атырауской области
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
Читайте также
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
Дом культуры на 300 мест введут в эксплуатации в одном из сел Атырауской области
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору