19:11, 19 Январь 2026 | GMT +5
Срок хранения плохой кредитной истории сократят в Кыргызстане
В целях повышения доступности кредитов для физических лиц и предпринимателей власти страны предлагают сократить срок хранения кредитной информации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции на заседании Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении законопроект об обмене кредитной информацией.
Проектом закона предусмотрено сокращение срока хранения негативной кредитной истории с пяти лет до трех, позитивной кредитной информации с семи до пяти лет, по микрозаймам до 10 тысяч сомов до одного года.
Принятие документа позволит:
- создать более благоприятные условия для около 200 тысяч действующих заемщиков, находящихся в «кредитном черном списке»;
- повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства;
- стимулировать развитие малого и среднего бизнеса;
- снизить уровень теневого кредитования и рост числа микрозаймов вне официальной финансовой системы.
