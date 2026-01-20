РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:11, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Срок хранения плохой кредитной истории сократят в Кыргызстане

    В целях повышения доступности кредитов для физических лиц и предпринимателей власти страны предлагают сократить срок хранения кредитной информации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько граждан воспользовались самозапретом на кредиты в Кыргызстане
    Фото: Polisia.kz

    Комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции на заседании Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении законопроект об обмене кредитной информацией.

    Проектом закона предусмотрено сокращение срока хранения негативной кредитной истории с пяти лет до трех, позитивной кредитной информации с семи до пяти лет, по микрозаймам до 10 тысяч сомов до одного года.

    Принятие документа позволит:

    • создать более благоприятные условия для около 200 тысяч действующих заемщиков, находящихся в «кредитном черном списке»;
    • повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства;
    • стимулировать развитие малого и среднего бизнеса;
    • снизить уровень теневого кредитования и рост числа микрозаймов вне официальной финансовой системы.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане могут отменить систему тендеров в строительстве.

     

    Теги:
    Кредит Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
