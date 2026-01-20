Срок хранения плохой кредитной истории сократят в Кыргызстане

Комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции на заседании Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении законопроект об обмене кредитной информацией.

Проектом закона предусмотрено сокращение срока хранения негативной кредитной истории с пяти лет до трех, позитивной кредитной информации с семи до пяти лет, по микрозаймам до 10 тысяч сомов до одного года.

Принятие документа позволит:

создать более благоприятные условия для около 200 тысяч действующих заемщиков, находящихся в «кредитном черном списке»;

повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства;

стимулировать развитие малого и среднего бизнеса;

снизить уровень теневого кредитования и рост числа микрозаймов вне официальной финансовой системы.

