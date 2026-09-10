Срочник из Туркестанской области вернулся домой на костылях: что ответили в Минобороны
В Министерстве обороны РК прокомментировали видеозапись с бывшим военнослужащим срочной службы из Туркестанской области, который вернулся домой на костылях, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях распространились кадры, на которых 19-летний юноша хромает и с трудом передвигается по комнате, держась за стены и опираясь на костыли. В описании к видео указывалось, что это житель Туркестанской области, который в ноябре 2025 года добровольно отправился на срочную службу в воинскую часть № 58012 в городе Конаеве.
Со слов матери, у сына с рождения были проблемы с тазобедренным суставом, спустя два месяца службы он начал хромать из-за сильных болей, после чего его признали негодным к службе.
Редакция агентства Kazinform обратилась в Министерство обороны за разъяснением обстоятельств призыва молодого человека.
— При прохождении медицинского освидетельствования на срочную воинскую службу в ноябре 2025 года Амит Б.Н. жалоб на состояние здоровья не предъявлял. По заключению медицинской комиссии, сформированной местным исполнительным органом (акиматом), он был признан годным к воинской службе, — сообщили в Минобороны РК.
Причины ухудшения самочувствия выясняли во время службы. Обследование выявило несколько заболеваний.
— После появления жалоб в период службы он был своевременно направлен на обследование, госпитализирован и получил необходимое лечение. В ходе всестороннего обследования, наряду с врожденной патологией суставов, у него были выявлены дополнительные заболевания мочевыделительной системы. По совокупности установленных диагнозов военно-врачебная комиссия признала его негодным к воинской службе, после чего он был уволен по состоянию здоровья в установленном порядке, — пояснили в Министерстве.
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