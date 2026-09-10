Казахстанские саперы обезвредили более 2 тысяч боеприпасов на Голанских высотах

Казахстанские саперы в составе миротворческого контингента ООН на Голанских высотах уничтожили более 2 тысяч взрывоопасных предметов и боеприпасов. Работы проводятся в зоне ответственности миссии UNDOF, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

По данным ведомства, саперные подразделения казахстанского контингента продолжают выполнять задачи по инженерной разведке местности и очистке территории от взрывоопасных предметов.

В ходе работы военнослужащие обнаруживают и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы, мины и другие опасные предметы, представляющие угрозу как для миротворцев, так и для местного населения.

Фото: Министерство обороны РК

Всего с начала выполнения миссии казахстанские специалисты уничтожили более 2 тысяч взрывоопасных предметов и боеприпасов.

В Министерстве обороны отметили, что саперы работают в сложных условиях и строго соблюдают международные стандарты безопасности при проведении разминирования.

Казахстанский миротворческий контингент выполняет задачи на Голанских высотах в рамках миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением сил.

Фото: Министерство обороны РК

Ранее сообщалось, что казахстанские саперы уничтожили более 1 200 взрывоопасных предметов на Голанских высотах. Тогда с апреля 2025 года они провели 44 операции и уничтожили также 43 самодельных взрывных устройства.

Также военный медик из Казахстана рассказывала о буднях миротворцев на Голанских высотах. Сержант Балжан Муканова несет службу в составе третьего национального миротворческого контингента и участвует в патрулях и выполнении задач миссии ООН. Ее историю можно прочитать здесь.