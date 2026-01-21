РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:22, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские саперы уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов на Голанских высотах

    Личный состав инженерно-саперной группы национального контингента успешно выполняет задачи в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Казахстанские саперы уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов на Голанских высотах
    Фото: Минобороны РК

    С 11 апреля 2025 года военнослужащие провели 44 операции, в ходе которых уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов и 43 самодельных взрывных устройства. Кроме того, казахстанские саперы осуществили пять поисковых мероприятий на местности, базах и наблюдательных постах ООН, совершили три разведывательных выезда на минные поля и выполнили одиннадцать рекогносцировок обнаруженных боеприпасов. В зоне ответственности инженерно-саперная группа обеспечивает безопасность военного персонала, объектов ООН и мирного населения.

    — Мы проводим разведку минных полей, обследуем базы и наблюдательные посты ООН, уничтожаем взрывоопасные предметы и самодельные взрывные устройства. Все обнаруженные боеприпасы — это опасное наследие вооруженных конфликтов на территории Сирии, — отметил офицер управления материально-технического обеспечения центра миротворческих операций майор Ернар Амантайулы.

    Казахстанские саперы уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов на Голанских высотах
    Фото: Минобороны РК

    Перед направлением на Голанские высоты военнослужащие прошли комплексную специализированную подготовку в центре миротворческих операций Алматинского гарнизона и центре разминирования Конаевского гарнизона, где освоили трехуровневый курс по гуманитарному разминированию.

    Таким образом, военнослужащие инженерных войск Казахстана не только обеспечивают безопасность войск и гражданского населения в стране, но и вносят весомый вклад в укрепление мира и стабильности в рамках миссий ООН.

    Ранее мы писали о том, как служат инженерные войска Казахстана.

    Диана Калманбаева
