Правила компенсации за обучение военнослужащих Нацгвардии изменили в Казахстане

В Казахстане изменили порядок возмещения затрат на обучение военнослужащих Национальной гвардии и военно-следственных органов, проходящих службу по контракту, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, Инструкция о возмещении затрат военнослужащим Национальной гвардии РК и военно-следственных органов МВД РК, проходящим воинскую службу по контракту на должностях солдат, сержантов (старшин), прослужившим не менее восьми лет, на обучение в организациях высшего или послевузовского образования (ОВПО) РК на платной основе в размере 50% от стоимости обучения за счет бюджетных средств, изложена в новой редакции.

Воспользоваться этим правом военнослужащий может один раз после предоставления диплома об окончании учебного заведения.

Для получения возмещения военнослужащий подает письменный рапорт по месту прохождения службы на имя руководителя государственного учреждения (командира воинской части) и предоставляет документы, подтверждающие право на выплату.

К рапорту необходимо приложить:

копию документа о согласии уполномоченного должностного лица на поступление по ОПБОВО;

справку о выслуге лет;

копию договора по оказанию образовательных услуг;

выписку из приказа ректора о зачислении по ОПБОВО;

документы, подтверждающие оплату за обучение по ОПБОВО;

копию диплома об окончании учебного заведения.

Возмещение денежных средств производится на основании приказа руководителя государственного учреждения (воинской части) после проверки представленных документов юридической и финансовой службами.

Приказ о возмещении расходов на обучение издается не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации рапорта военнослужащего.

Денежные средства перечисляются в течение одного месяца со дня подписания приказа на лицевой или текущий счет военнослужащего, открытый в организации, имеющей лицензию на проведение соответствующих банковских операций.

Отказ в возмещении затрат на обучение военнослужащий может обжаловать в отношении принимаемых решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в суд в порядке, установленном законами РК.

Информация о произведенных выплатах, приказ о возмещении денежных средств и копия договора об оказании образовательных услуг приобщаются к личному делу военнослужащего.

При этом в отдельных случаях военнослужащему придется вернуть государству полученные средства.

Если военнослужащий, воспользовавшийся правом на возмещение расходов, увольняется по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан или по служебному несоответствию, выявленному по итогам аттестации, он обязан возместить деньги, затраченные на обучение по ОПБОВО.

Кадровая служба в течение семи рабочих дней со дня увольнения извещает военнослужащего о необходимости добровольно вернуть средства в течение месяца путем перечисления денег в доход соответствующего бюджета.

Если военнослужащий отказывается возмещать расходы добровольно, юридическая служба государственного учреждения (воинской части) обращается в суд для взыскания средств.

Для этого к рапорту прилагаются выписки из приказов об увольнении и возмещении денежных средств за обучение, копии договора об оказании образовательных услуг, контракта и удостоверения личности, а также справка финансовой службы о произведенных выплатах.

Юридическая служба после получения необходимых документов в месячный срок подает иск в суд в установленном законодательством порядке.

Изменения вступают в силу 19 сентября 2026 года.

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