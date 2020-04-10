НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вовремя довести до адресатов средства на поддержку весенне-полевых работ поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает МИА «Казинформ».

«В этот весенний период пристального внимания требуют вопросы сельского хозяйства. На юге страны уже ведутся посевные работы (выполнены на 30%) . В других регионах посевная работа должна начаться в течение месяца. Фермеры должны быть обеспечены оборотными средствами на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и ГСМ. Объемы финансирования весенне-полевых работ увеличены почти в 3 раза до 170 млрд тенге . В то же время появляются проблемы, которые требует скорейшего решения. Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин поставщиков сельскохозяйственных продовольственных товаров в карантинные города, оперативно выдать пропуски для прохождения через «зеленые» зоны», - сказал Президент.

Как отметил Глава государства, это также касается и фермеров, которые приступают к весенне-полевым работам.

«Ранее я говорил о важности межрегиональной координации . Имеются факты, когда автомашины по нескольку часов задерживаются на различных блокпостах между областями . Прошу Госкомиссию контролировать данную ситуацию. Есть нарекания к качеству дизельного топлива . Фермеры приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит из строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи Министерству энергетики и акимам необходимо взять на контроль обеспечение не только объемов, но и качества ГСМ . По сути, поставка некачественной ГСМ – это прямой ущерб не только экономике, но и национальной безопасности страны. Комитету национальной безопасности, Службе экономических расследований Минфина следует выявить компании и физические лица , которые поставляют некачественные ГСМ. Это прямое покушение на безопасность страны , подрыв ее экономического потенциала. Эти и другие подобные действия со стороны саботажников должны фиксироваться правоохранительными органами, потенциальные преступники – привлекаться к ответственности по закону», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что Правительству было поручено внедрить инструмент форвардных закупок .

«Прошу оперативно утвердить механизм, суммы и источники финансирования. Важно начать реализацию, апробацию, а в случае успеха – масштабировать. С целью сдерживания цен и обеспечения продовольственной безопасности Правительством введен запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. Это необходимая мера. Однако при введении данной нормы не была проведена полная оценка необходимости запрета экспорта отдельных товаров. Вопросов, связанных с новыми запретами , квотами, у сельхозпроизводителей много. Минсельхозу следует обеспечить обобщение и быстрое реагирование на них. Нужен единый колл-центр. Средства на поддержку весенне-полевых работ следует вовремя довести до адресатов», - резюмировал Глава государства.

Напомним, сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвязи участвовали акимы областей и городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур. В ходе заседания Глава государства объявил о продлении в стране режима ЧП.

Полный текст выступления Президента можно прочитать здесь.