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    17:09, 06 Май 2024 | GMT +6

    Средний ремонт дорог в Алматы начнется 1 июня

    дороги, ремонт дорог
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматы в этом году планируют охватить средним ремонтом 274 улицы протяженностью 250 километров, а долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии довести до 92%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в управлении городской мобильности, работы планируется начать в начале лета, при этом ремонт 20 магистральных улиц будет завершен до 25 августа, а районных — до конца октября.

    — Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно. На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах «2ГИС» и «Яндекс карты», — отметили в управлении.

    В целях повышения безопасности на дорогах в рамках среднего ремонта будут создаваться дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы. Запланирован ремонт тротуаров и поврежденных арычных лотков. Фрезерованный материал будет передан в районные акиматы для повторного использования.

    Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 3097 километров.

    В прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию. Практика будет продолжена. Так, полимерасфальтобетон планируется применить при ремонте участков 20 магистральных улиц, протяженностью 57 км и 12 улиц районного значения, протяженностью 19 км.

    В акимате также напомнили о запуске чат-бота @AlmatyJolybot, посвященного дорожной инфраструктуре. Через него горожане могут подать заявки на устранение ям на дорогах города. 

    Список улиц, где будет проводиться средний ремонт дорог в Алматы, можно найти по ссылке

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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