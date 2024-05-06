Средний ремонт дорог в Алматы начнется 1 июня

В Алматы в этом году планируют охватить средним ремонтом 274 улицы протяженностью 250 километров, а долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии довести до 92%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении городской мобильности, работы планируется начать в начале лета, при этом ремонт 20 магистральных улиц будет завершен до 25 августа, а районных — до конца октября.

— Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно. На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах «2ГИС» и «Яндекс карты», — отметили в управлении.

В целях повышения безопасности на дорогах в рамках среднего ремонта будут создаваться дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы. Запланирован ремонт тротуаров и поврежденных арычных лотков. Фрезерованный материал будет передан в районные акиматы для повторного использования.

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 3097 километров.

В прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию. Практика будет продолжена. Так, полимерасфальтобетон планируется применить при ремонте участков 20 магистральных улиц, протяженностью 57 км и 12 улиц районного значения, протяженностью 19 км.



В акимате также напомнили о запуске чат-бота @AlmatyJolybot, посвященного дорожной инфраструктуре. Через него горожане могут подать заявки на устранение ям на дорогах города.



Список улиц, где будет проводиться средний ремонт дорог в Алматы, можно найти по ссылке.