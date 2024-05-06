От звонка до результата: как обрабатывают жалобы алматинцев на плохие дороги

В специальном Telegram-канале акимата Алматы, посвященном дорожной инфраструктуре, с момента запуска ежедневно регистрируется около 30-40 заявок. Эти обращения в среднем отрабатываются специалистами и рабочими в течение трех рабочих дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, специальный Telegram-канал @AlmatyJolybot был создан 23 апреля. Пик активности горожан пришелся на первые дни запуска бота. С 25 апреля суточное количество заявок пошло на спад. Всего за 10 дней поступило более 400 обращений, из которых на сегодня отработано свыше 70%. Также заявки поступают через интернет-портал open-almaty.kz и сервис eOtinish.

— Все заявки поступают в административную часть бота, к которой подключены специалисты из районных акиматов, профильные управления и подведомственные службы — управления городской мобильности, энергетики и водоснабжения, «Алматы су» и другие. Время предоставления ответов — разъяснения о сроках проведения работ — в среднем три часа, время устранения замечаний (ответы об устраненных замечаниях) — в среднем три рабочих дня, — ответили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что подрядными организациями каждого района заделываются ямы, выявляемые в ходе мониторинга и на основе обращений горожан, поступающих через различные каналы.

Для более оперативной и эффективной обработки заявок горожанам необходимо направлять одним сообщением суть проблемы, точный адрес и фотографию проблемы. Не принимаются к обработке голосовые сообщения, а также фото/видео без сути обращения и адреса.

— В целом с начала работ ремонтом охвачено 41 тысяча квадратных метров дорожного полотна. При этом до конца года планируется отремонтировать около 310 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, — добавили в акимате.

Текущий ремонт производится для предупреждения и неотложного исправления мелких повреждений и аварийных разрытий дорожного полотна. Как показывает анализ, порядка 90% ямочного ремонта в Алматы приходится на дороги, на которых более пяти лет не проводился средний ремонт, а также на участках, где велись строительство и ремонт инженерных сетей. Средний ремонт предполагает восстановление первоначальных эксплуатационных качеств дороги с заменой дорожного покрытия.

В этом году средний ремонт планируется провести на 274 улицах протяженностью 250 км.

В 2023 году в Алматы проведен средний ремонт дорожного покрытия на 175 улицах протяженностью 200 км. Гарантийный срок на средний ремонт составляет три года, в течение этого времени подрядчик исправляет любые недочеты за свой счет. При этом в прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70 градусов), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше — 8-10 лет вместо пяти лет эксплуатации. В этом году такая практика будет продолжена.