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    23:00, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Алматинцы могут жаловаться на плохие дороги через телеграм-бот

    Алматы
    Фото: Kazinform

    Сообщить о повреждениях на дорогах Алматы можно в чат-бот Telegram-канала Almaty_Joly, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в акимате города, жители мегаполиса смогут подать заявки на устранение ям, выбоин на дорогах города. Для этого в чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре, необходимо отправить:

    • текст обращения;
    • фото/видео дефекта;
    • адрес и точные координаты;
    • свои контактные данные.

    — После того, как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне. Кроме того, информируем, что в Telegram-канале Almaty_Joly (https://t.me/AlmatyJoly) публикуется информация о дорожно-ремонтных работах, изменениях в работе городского транспорта, — проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.

    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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