23:00, 24 Апрель 2024 | GMT +6
Алматинцы могут жаловаться на плохие дороги через телеграм-бот
Сообщить о повреждениях на дорогах Алматы можно в чат-бот Telegram-канала Almaty_Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате города, жители мегаполиса смогут подать заявки на устранение ям, выбоин на дорогах города. Для этого в чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре, необходимо отправить:
- текст обращения;
- фото/видео дефекта;
- адрес и точные координаты;
- свои контактные данные.
— После того, как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне. Кроме того, информируем, что в Telegram-канале Almaty_Joly (https://t.me/AlmatyJoly) публикуется информация о дорожно-ремонтных работах, изменениях в работе городского транспорта, — проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.