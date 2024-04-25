Алматинцы могут жаловаться на плохие дороги через телеграм-бот

Сообщить о повреждениях на дорогах Алматы можно в чат-бот Telegram-канала Almaty_Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, жители мегаполиса смогут подать заявки на устранение ям, выбоин на дорогах города. Для этого в чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре, необходимо отправить:

текст обращения;

фото/видео дефекта;

адрес и точные координаты;

свои контактные данные.