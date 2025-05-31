Средний коридор, редкоземы и «шенген» - ключевые аспекты партнерства Казахстана и ЕС

Ключевой партнер

Ведущий телепроекта, открывая выпуск, подчеркнул значимость ЕС, ставшего крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

— На его долю сегодня приходится более 40% общего объема прямых иностранных инвестиций, причем 80% от общего объема торговли Европейского Союза с Центральной Азией приходится именно на Казахстан, — подчеркнул Еркин Тукумов.

Вот лишь несколько цифр: в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Европейским Союзом достиг рекордных 50 млрд долларов США, экспорт из Казахстана — около 39 млрд, а импорт — 11 млрд. Товарооборот с Францией составил 5,5 млрд, с Нидерландами — 5,2 млрд, с Германией — 9,5 млрд долларов США.

Фото: Кадр из видео

Крупнейшим торговым партнером стала Италия. Товарооборот с ней за прошлый год составил порядка 20 миллиардов долларов США.

В целом, отмечалось, что Казахстан и ЕС объединяют не только экономические, но и простые человеческие отношения.

Для обстоятельного разговора на эту тему в студию были приглашены посол Европейского Союза в РК Алешка Симкич и Председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Габидолла Оспанкулов. Кроме того, были представлены экспертные мнения представителей Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, руководителей ведущих «мозговых центров» Европы в области международных отношений.

Упрощение визового режима

Говоря об экономических отношениях Казахстана и ЕС, посол Европейского Союза в РК Алешка Симкич отметила, что видит большой потенциал в диверсификации экономики. Это сельское хозяйство, туризм, сфера транспорта и логистики.

— Я считаю, что в ближайшие 5-10 лет это будут ключевые направления, — подчеркнула Алешка Симкич.

В контексте развития туризма разговор зашел о режиме упрощения визового режима.

— Я могу сказать, что Правительство Казахстана очень настойчиво добивается этого. И могу Вас заверить, что Европейский Союз также проявляет большой интерес к началу переговоров об упрощении визового режима, — отметила Алешка Симкич.

По ее словам, практика получения виз в ЕС отличается от страны к стране. И если вы хотите поехать в Шенген, вы должны запрашивать визу в ту страну, где проведете больше всего времени. Нельзя просто выбрать страну, где проще получить визу.

Фото: Кадр из видео

Что планируется сделать, чтобы упростить этот процесс?

— Первая проблема заключается в том, чтобы получить равное или хотя бы схожее обращение в любой стране, где вы запрашиваете визу, — отметила посол. — Второй момент — это цена. Она действительно высокая. При визовом упрощении стоимость фиксируется — сейчас это 35 евро, что намного меньше, чем действующая цена, которая, если я не ошибаюсь, составляет 90 евро, — подчеркнула Алешка Симкич.

Третий момент — это документы. Сейчас, по словам посла, в разных странах требуют разные пакеты документов. А при переходе к режиму визового упрощения будут установлены общие требования. В этом и заключается цель введения визового упрощения.

По информации Алешка Симкич, договоренность о начале переговоров с Казахстаном достигнута, и теперь Европейская комиссия приступит к их проведению. И это непростой процесс.

— Сразу скажу, он может быть длительным, поскольку визы являются частью системы безопасности любой страны, — заключила посол ЕС в Казахстане.

Направления сотрудничества

Далее в выпуске была представлена более детальная информация о сотрудничестве Казахстана с ЕС. В частности, наша страна входит в тройку крупнейших поставщиков нефти в Евросоюз, после США и Норвегии, экспортируя свыше 1 млн баррелей в сутки.

— Для сравнения, в 2019 году объем поставок составлял в среднем 670 тысяч баррелей, — уточнил Еркин Тукумов.

Фото: кадр из видео

Казахстан активно наращивает мощности ветровой и солнечной генерации, совместно с европейскими компаниями разрабатывает проекты зеленого водорода и продвигает инициативы по декарбонизации. Высока доля казахстанского природного урана на рынке ЕС — в прошлом году она составила 21%. Активная взаимная торговля идет по Среднему коридору. Это главная артерия, соединяющая Казахстан и Европейский Союз.

— Если в 2022 году по нему перевозилось полтора миллиона тонн грузов, то уже в прошлом году — более 4,5 млн тонн, а к 2027 году планируется увеличить объем до 10 млн тонн, — конкретизировал ведущий и представил серию экспертных интервью, записанных во Франции и Бельгии.

Фото: кадр из видео

Мост между Европой и Азией

В Брюсселе Генеральный директор департамента по международному партнерству Европейской комиссии Петерис Устбус охарактеризовал отношения Казахстана и ЕС как стратегические и назвал ключевые темы взаимодействия.

— Во-первых, это сектор транспорта. Мы тесно работаем с казахстанскими властями, Правительством, банками над развитием Транскаспийского транспортного коридора, того самого Среднего коридора, как его называют в Казахстане. Мы видим огромный потенциал этого маршрута, соединяющего Азию и Европейский Союз, — подчеркнул Петерис Устбус.

Фото: Kazinform

Вторым направлением эксперт назвал критически важные сырьевые ресурсы. Это важно для обеих сторон с точки зрения стратегической автономии. Кроме того, речь зашла о современных коммуникациях и энергетическом партнерстве в рамках «зелёного перехода».

Свое мнение также высказали Генеральный директор Королевского института международных отношений EGMONT Поль Де Витт и Глава Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриаль. Речь шла о важности межличностных коммуникаций, гуманитарном взаимодействии и экономическом интересе.

Без доверия нет инвестиций

Инвестиционная привлекательность Казахстана еще один важный аспект экономического взаимодействия. В этом плане Европейский Союз на протяжении десятилетий стабильно выступает ключевым инвестором в казахстанскую экономику.

Прямые инвестиции из стран Европейского Союза с 2005 года превысили уже 200 млрд долларов, из них 6,5 млрд только за 9 месяцев 2024 года. В Казахстане действует более 3000 компаний с европейским участием.

Фото: кадр из видео

Заместитель управляющего директора по Восточному партнерству, России, Кавказу и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девинь подчеркнул, что Казахстан остается крупнейшим торговым партнером и основным направлением для европейских инвестиций в регионе.

— Очевидно, что экономика играет здесь ключевую роль, особенно сейчас, после подписания меморандума о взаимопонимании по критически важному сырью, которое мы хотим развивать с казахстанскими инвесторами, создавая больше добавленной стоимости. Это взаимовыгодное сотрудничество, — отметил Люк Девинь.

Подчеркнул он и важность развития транзитного потенциала нашей страны.

— Я лично посетил порт Актау, чтобы увидеть, как можно улучшить логистику. Важно понимать, что для эффективности нужно развивать не только так называемую жесткую инфраструктуру: порты, дороги и прочее, но и улучшать пересечение границ. Нужна хорошая нормативно-правовая база, максимальная цифровизация, — отметил представитель Европейской службы внешних действий.

Фото: portaktau.kz

Председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Габидолла Оспанкулов, говоря об инвестициях ЕС в Казахстан, затронул тему добавленной стоимости производимых товаров в несырьевой сфере. Это машиностроение, производство сельскохозяйственной техники, переработка сельхозпродукции и многое другое. Например, глубокая переработка зерна дает выпуск более 200 наименований продукции, которая пользуется большим спросом за рубежом. Но для активизации этой работы нужно обеспечить соответствующую инфраструктуру, устранить административные барьеры, обеспечить подготовку местных кадров.

Завершая выпуск, ведущий отметил еще один важный аспект привлечения инвестиций.