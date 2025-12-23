РУ
    Средний IQ населения — 99,24: стала известна самая умная страна мира

    Новое исследование «World of Card Games» составило рейтинг «умных» государств мира принимая во внимание ряд факторов, включая номинации на Нобелевскую премию, уровень IQ населения и наличие доступа к высшему образованию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Так, самой умной страной рейтинга признана Швейцария. Она получила оценку 92,02 из 100. В исследовании отметили, что горная страна Европы имеет 1099 номинантов на Нобелевскую премию, а средний IQ населения составляет 99,24.

    Также 40,02% взрослых в Швейцарии имеют как минимум степень бакалавра, что является самым высоким показателем среди всех стран, а 18,05% имеют степень магистра или выше.

    На втором месте расположилась Великобритания, пишет Daily mail.

    В стране туманного Альбиона есть 2393 номинанта на Нобелевскую премию, впрочем, только 39,59% взрослых имеют степень бакалавра, а 14,37% населения имеют как минимум степень магистра. Средний IQ британцев составляет 99,12.

    Третье место заняли США с показателем 89,18, что демонстрирует высокий уровень высшего образования: 38,57% взрослых имеют степень бакалавра, а 14,79% — степень магистра.

    В то же время США имеют наибольшее количество номинантов на Нобелевскую премию — 5717 человек — наибольшее количество среди всех проанализированных стран.

    Более того — в США расположено наибольшее количество университетов, номинированных на Нобелевскую премию — 256. Средний уровень IQ американцев составляет 97,43.

    Нидерланды заняли четвертое место с общим баллом 87,3. Средний уровень IQ у них составляет 100,74, а 36,63% жителей страны имеют образование до уровня бакалавра.

    Бельгия заняла пятое место с рейтингом 86,58 и средним показателем IQ для населения 97,49.

    Таким образом, топ 10 самых умных стран по версии исследования World of Card Games:

    • Швейцария
    • Великобритания
    • Соединенные Штаты
    • Нидерланды
    • Бельгия
    • Швеция
    • Германия
    • Польша
    • Дания
    • Финляндия

    Самый высокий показатель IQ продемонстрировала Финляндия, где этот показатель составляет 101,20.

    Между тем Польша имеет самый высокий показатель людей со степенью магистра и выше — 22,31% взрослого населения.

    Хольгер Синдбек, основатель World of Card Games, отметил, что подобные рейтинги демонстрируют, как страны работают над тем, чтобы воспитать умных, способных граждан благодаря долгосрочным инвестициям в образование и исследования.

    По его словам, лучшие исполнители сосредотачиваются на нескольких сферах одновременно — от университетов мирового класса до обеспечения того, чтобы больше людей получили дипломы.

    — Первое место Швейцарии показывает, как маленькая страна может иметь большое влияние, сосредотачиваясь на качестве, а не на размере. Высокие результаты европейских стран показывают, что когда регионы инвестируют в образование, преимущества распространяются на все страны, — подчеркнул Синдбек.

    Впрочем, данное исследование носит весьма условный характер. Учитывая, что в выборку не попали университеты и население Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и т. д.

    О том, как Казахстан намерен завоевывать глобальный рынок образования, читайте здесь.

