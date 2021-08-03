+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сразу в несколько населённых пунктов Туркестанской области подвели газ

3 Августа 2021 16:42
Поделиться:
Сразу в несколько населённых пунктов Туркестанской области подвели газ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завершено строительство подводящего газопровода к отдаленным семнадцати населенным пунктам Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сотни семей получили возможность подключиться к голубому топливу. Местные жители, а это больше двадцати тысяч человек теперь, смогут пользоваться природным газом.

«Мы мучались очень, да и не ждали что подведут нам газ. Для нас это было нечто нереальное. А теперь мечта сбылась, спасибо всем, кто причастен к этому. Жить легче станет»,- говорит житель села Какпак Нуралы Айтимбетов.

Жители отмечают, голубое топливо выгодно еще и тем, что в отопительный сезон позволит сэкономить на угле, да и жилье не будет нуждаться в косметическом ремонте, как это обычно бывает с твёрдым топливом.

Голубое топливо подвели в села Кызылсенгир - 267 домов, Тугыртас - 32 дома, Зангар - 166 домов, Какпак - 868 домов, Сырлысай - 98 домов , с Багыс - 292 дома. В целом удалось охватить 1723 жилых дома.

«Газ к этим населенным пунктам будет подаваться от автоматической газораспределительной станции «Какпак» по специальному газоотводящим и распределительным газопроводу. На сегодняшний день автоматическая газораспределительная станция (АГРС) «Какпак» может подключить шесть поселков к распределительным сетям, в общей сложности это порядка десяти тысяч жителей», - сказал Шалкар Омарбеков, руководитель производственного филиала АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК« по Туркестанской области.

АГРС «Таскескен, введенный в действие на прошлой неделе, будет также, снабжать девять населенных пунктов Сарыагашского района и два населенных пункта Келесского района. Первичное подключение к голубому топливу планируется в населенные пункты: Таскескен, Таскескен-2, Жылысу, Тегисшил.

В целом в Туркестанской области насчитывается 843 населенных пункта, в которых проживают 1 983 967 жителей. Из них 7 городов с общим населением 389 400 человек и 836 сельских населенных пунктов с населением 1 594 567 жителей.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Газификация  
Поделиться:
Популярное
1 Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
4 Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
5 60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
6 Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Читайте также
В Туркестанской области назвали лидирующий по промышленному производству район
Телефонная мошенница выманила полмиллиона у сельчанки из Сарыагаша
Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив