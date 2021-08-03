Сразу в несколько населённых пунктов Туркестанской области подвели газ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завершено строительство подводящего газопровода к отдаленным семнадцати населенным пунктам Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сотни семей получили возможность подключиться к голубому топливу. Местные жители, а это больше двадцати тысяч человек теперь, смогут пользоваться природным газом.

«Мы мучались очень, да и не ждали что подведут нам газ. Для нас это было нечто нереальное. А теперь мечта сбылась, спасибо всем, кто причастен к этому. Жить легче станет»,- говорит житель села Какпак Нуралы Айтимбетов.

Жители отмечают, голубое топливо выгодно еще и тем, что в отопительный сезон позволит сэкономить на угле, да и жилье не будет нуждаться в косметическом ремонте, как это обычно бывает с твёрдым топливом.

Голубое топливо подвели в села Кызылсенгир - 267 домов, Тугыртас - 32 дома, Зангар - 166 домов, Какпак - 868 домов, Сырлысай - 98 домов , с Багыс - 292 дома. В целом удалось охватить 1723 жилых дома.

«Газ к этим населенным пунктам будет подаваться от автоматической газораспределительной станции «Какпак» по специальному газоотводящим и распределительным газопроводу. На сегодняшний день автоматическая газораспределительная станция (АГРС) «Какпак» может подключить шесть поселков к распределительным сетям, в общей сложности это порядка десяти тысяч жителей», - сказал Шалкар Омарбеков, руководитель производственного филиала АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК« по Туркестанской области.

АГРС «Таскескен, введенный в действие на прошлой неделе, будет также, снабжать девять населенных пунктов Сарыагашского района и два населенных пункта Келесского района. Первичное подключение к голубому топливу планируется в населенные пункты: Таскескен, Таскескен-2, Жылысу, Тегисшил.

В целом в Туркестанской области насчитывается 843 населенных пункта, в которых проживают 1 983 967 жителей. Из них 7 городов с общим населением 389 400 человек и 836 сельских населенных пунктов с населением 1 594 567 жителей.



