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Сразу после переизбрания я подписал Указ о развитии сельских территорий - Президент

3 Февраля 2023, 18:58
Сразу после переизбрания я подписал Указ о развитии сельских территорий - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства провел беседу с сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.

«Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания Президентом, стал Указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села», – заявил Касым-Жомарт Токаев.


Фото: t.me/aqorda_resmi

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