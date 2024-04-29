Сразу несколько водохранилищ в РК заполнены на 100%

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о состоянии действующих водохранилищ. Сразу несколько из них заполнены на 100%. В ведомстве отметили, что это не значит, что водохранилище больше не сможет принять воду, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиевой, наполнение водохранилищ — это часть процесса по пропуску паводковых вод. Чтобы избежать повышения уровня рек и подтоплений населенных пунктов, воду собирают в водохранилищах. Лишнюю воду сбрасывают обратно в реки или каналы в безопасных объемах.

— Поэтому, к примеру, информация о 100% наполнении водохранилищ не означает, что водохранилище больше не может принимать воду и имеется какой-либо риск подтопления. Собранная в водохранилищах вода используется в сельском хозяйстве и промышленности, а также для поддержания местных экосистем, — заявила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

По данным ведомства, ситуация на действующих водохранилищах следующая:

специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%;

уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 838 сантиметров. За сутки он снизился на восемь сантиметров;

в Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из Астанинского контррегулятора в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки;

в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается;

высота перелива через гребень Сергеевского водохранилища снизилась до 175 сантиметров. Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1 299 сантиметров. За сутки он снизился на шесть сантиметров;

в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден;

в Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%. Половодье продолжается.

в области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 40%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис;

в Карагандинской области три крупных водохранилища наполнены на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден;

в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года. Он предусматривает строительство 57 новых водохранилищ.