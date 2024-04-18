57 водохранилищ планируют построить в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года. Он предусматривает строительство 57 новых водохранилищ. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Молдир Абдуалиева отметила, что 20 водохранилищ из Комплексного плана предусмотрены и в Концепции развития управления водными ресурсами. В частности, планируется построить четыре водохранилища в Актюбинской области, по три водохранилища в Туркестанской и Жамбылской областях, по два – в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, по одному – в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской областях и области Абай.

Официальный представитель министерства сообщила, что министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов продолжает участвовать в работе по приему и пропуску паводковых вод, сейчас он находится в Западно-Казахстанской области.

– Филиал «Казводхоза» в ЗКО приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Туда вода поступит впервые за 20 лет, – добавила Молдир Абдуалиева на площадке СЦК.

По данным министерства, в Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища заполнены на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 2,6 метра. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловска – 1355 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остается напряженной. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильна. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%. В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 74%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Иртышского каскада работают в штатном режиме, – отметила Молдир Абдуалиева.

На брифинге стало известно, что в Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 80%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень воды в реке Урал (Жайык) составляет 818 см при опасном уровне в 1250 см. В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильная. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

По словам Молдир Абдуалиевой, на всех водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.



