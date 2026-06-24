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    Сразу 12 автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

    В Алматы в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улице Рыскулбекова с 24 июня и до завершения работ временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    транспорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По данным транспортного холдинга города, изменения коснутся 12 маршрутов.

    № 3

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
    В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    № 15

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
    В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    № 32

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
    В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.

    № 34

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
    В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    № 59

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
    В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    № 63

    В северном направлении: улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

    № 63А

    В южном направлении: улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.

    № 67

    В северном направлении: улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
    В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.

    № 103

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
    В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    № 119

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
    В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    № 135

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
    В обратном направлении: без изменений.

    № 205

    В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
    В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

    Ранее в городе также были временно изменены схемы движения некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов.

    Автобус Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор