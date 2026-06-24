Сразу 12 автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы
В Алматы в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улице Рыскулбекова с 24 июня и до завершения работ временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным транспортного холдинга города, изменения коснутся 12 маршрутов.
№ 3
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
№ 15
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
№ 32
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.
№ 34
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
№ 59
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
№ 63
В северном направлении: улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
№ 63А
В южном направлении: улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.
№ 67
В северном направлении: улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.
№ 103
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
№ 119
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
№ 135
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.
В обратном направлении: без изменений.
№ 205
В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.
В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.
Ранее в городе также были временно изменены схемы движения некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов.