Сразу 12 автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

В Алматы в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улице Рыскулбекова с 24 июня и до завершения работ временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным транспортного холдинга города, изменения коснутся 12 маршрутов.

№ 3

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

№ 15

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

№ 32

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.

№ 34

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

№ 59

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

№ 63

В северном направлении: улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

№ 63А

В южном направлении: улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.

№ 67

В северном направлении: улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — далее по схеме.

№ 103

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алтынсарина — улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

№ 119

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

№ 135

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — проспект Алтынсарина — далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

№ 205

В северном направлении: улица Мустафина — улица Торайгырова — улица Навои — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Навои — улица Торайгырова — улица Мустафина — далее по схеме.

Ранее в городе также были временно изменены схемы движения некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов.