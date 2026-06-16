Ремонт дорог и газопровода: в Алматы изменятся схемы 7 маршрутов

С 17 июня в Алматы вводятся временные изменения в схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В центре Алматы ограничат движение из-за реконструкции газопровода.

С 17 июня будет временно ограничено движение транспорта на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева. Ограничения связаны с реализацией проекта по реконструкции подземного газопровода среднего давления — от улицы Луганского, угол улицы Армянской, до парковки Esentai Mall.

На период проведения работ также будет временно закрыт остановочный пункт «Бульвар Мендикулова» для маршрутов № 38 и № 62. Посадка и высадка пассажиров возобновятся после завершения реконструкции.

Также изменится схема движения автобусного маршрута № 45. В южном направлении: проспект Достык — улица Кажымукана — проспект Назарбаева — далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

Кроме того, с 17 июня в связи со средним ремонтом участка улицы Габдуллина — от улицы Манаса до улицы Ауэзова — временно изменится схема движения троллейбусного маршрута № 7.

В северном направлении: улица Ауэзова — улица Бухар Жырау — улица Манаса — далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

Несколько автобусных маршрутов изменят движение из-за ремонта улицы Шемякина. С 17 июня начнется средний ремонт участка улицы Шемякина — от проспекта Рыскулова до улицы Хмельницкого. В связи с этим временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 8, № 32, № 51, № 79 и № 126.

Маршрут № 8

В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — далее по схеме. В обратном направлении: улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

Маршрут № 32

В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Майлина — улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

Маршрут № 51

В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Майлина — улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

Маршрут № 79

В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Майлина — улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

Маршрут № 126

В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — далее по схеме. В обратном направлении: улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

Измененные схемы движения будут действовать до окончания ремонтных работ. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Напомним, с 16 июня по 20 июля 2026 года ограничат движение по улице Жумабаева в Алматы.