KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Ремонт дорог и газопровода: в Алматы изменятся схемы 7 маршрутов

    С 17 июня в Алматы вводятся временные изменения в схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: аэропорт Алматы

    В центре Алматы ограничат движение из-за реконструкции газопровода.

    С 17 июня будет временно ограничено движение транспорта на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева. Ограничения связаны с реализацией проекта по реконструкции подземного газопровода среднего давления — от улицы Луганского, угол улицы Армянской, до парковки Esentai Mall.

    На период проведения работ также будет временно закрыт остановочный пункт «Бульвар Мендикулова» для маршрутов № 38 и № 62. Посадка и высадка пассажиров возобновятся после завершения реконструкции.

    Также изменится схема движения автобусного маршрута № 45. В южном направлении: проспект Достык — улица Кажымукана — проспект Назарбаева — далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

    Кроме того, с 17 июня в связи со средним ремонтом участка улицы Габдуллина — от улицы Манаса до улицы Ауэзова — временно изменится схема движения троллейбусного маршрута № 7.

    В северном направлении: улица Ауэзова — улица Бухар Жырау — улица Манаса — далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

    Несколько автобусных маршрутов изменят движение из-за ремонта улицы Шемякина. С 17 июня начнется средний ремонт участка улицы Шемякина — от проспекта Рыскулова до улицы Хмельницкого. В связи с этим временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 8, № 32, № 51, № 79 и № 126.

    Маршрут № 8

    В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — далее по схеме. В обратном направлении: улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

    Маршрут № 32

    В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Майлина — улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

    Маршрут № 51

    В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Майлина — улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

    Маршрут № 79

    В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Майлина — улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

    Маршрут № 126

    В северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Хмельницкого — далее по схеме. В обратном направлении: улица Хмельницкого — улица Гете — улица Руставели — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

    Измененные схемы движения будут действовать до окончания ремонтных работ. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

    Напомним, с 16 июня по 20 июля 2026 года ограничат движение по улице Жумабаева в Алматы.

    Дороги Автобус Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор