Временно ограничат движение по улице Жумабаева в Алматы
В связи с проведением работ по реконструкции сетей водоотведения вводятся временные ограничения движения для автотранспорта в Жетысуском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным городских служб, перекрытие будет действовать с 16 июня по 20 июля 2026 года на участке улицы Жумабаева — от улицы Сельской до улицы Жансугурова.
Объезд организован по улицам Омарова и Палладина.
В рамках модернизации городской инфраструктуры и замены изношенных сетей в Жетысуском районе будет обновлено 716 метров канализационного трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1967 году. Отмечается, что сеть полностью исчерпала свой нормативный ресурс.
Ограничение движения является вынужденной мерой, поскольку участок реконструкции проходит непосредственно под проезжей частью и требует обеспечения безопасности дорожного движения.
На период проведения строительно-монтажных работ подача услуг холодного водоснабжения и водоотведения для всех потребителей будет сохранена в полном объеме.
На месте проведения работ выставлены предупреждающие дорожные знаки и наглядные схемы объезда. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения.
Напомним, с 14 июня участок улицы Масанчи перекрыли в Алматы.