Временно ограничат движение по улице Жумабаева в Алматы

В связи с проведением работ по реконструкции сетей водоотведения вводятся временные ограничения движения для автотранспорта в Жетысуском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным городских служб, перекрытие будет действовать с 16 июня по 20 июля 2026 года на участке улицы Жумабаева — от улицы Сельской до улицы Жансугурова.

Объезд организован по улицам Омарова и Палладина.

В рамках модернизации городской инфраструктуры и замены изношенных сетей в Жетысуском районе будет обновлено 716 метров канализационного трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1967 году. Отмечается, что сеть полностью исчерпала свой нормативный ресурс.

Фото: акимат Алматы

Ограничение движения является вынужденной мерой, поскольку участок реконструкции проходит непосредственно под проезжей частью и требует обеспечения безопасности дорожного движения.

На период проведения строительно-монтажных работ подача услуг холодного водоснабжения и водоотведения для всех потребителей будет сохранена в полном объеме.

На месте проведения работ выставлены предупреждающие дорожные знаки и наглядные схемы объезда. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения.

Напомним, с 14 июня участок улицы Масанчи перекрыли в Алматы.



