Спустя 10 лет задержан последний фигурант громкой кражи девятитонного титанового слитка в ВКО

Спустя почти десять лет завершилась история одного из самых громких хищений промышленного сырья в Восточно-Казахстанской области. Полицейские задержали последнего участника кражи титанового слитка весом более девяти тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции ВКО, 63-летнего мужчину, находившегося в международном розыске, задержали в Алматы сотрудники криминальной полиции.

Преступление было совершено еще в 2015 году. Тогда группа работников одного из предприятий Усть-Каменогорска организовала хищение титанового слитка массой 9 370 килограммов стоимостью свыше 31 млн теңге. Чтобы беспрепятственно вывезти груз с территории завода, злоумышленники, по версии следствия, использовали служебное положение, а сам слиток замаскировали в кузове автомобиля под слоем технологического и бытового мусора.

В ходе расследования похищенный металл удалось обнаружить и вернуть, а большинство участников схемы были установлены и привлечены к ответственности. Однако одному из подозреваемых удалось скрыться.

— На протяжении всех этих лет работа по его розыску не прекращалась. Проверялись возможные места пребывания, круг общения и поступавшая оперативная информация. В результате мужчина был установлен и задержан в Алматы. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

В ведомстве отметили, что дальнейшие процессуальные решения будут приняты в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в мошенничестве на 1,8 млн теңге задержали в Астане.