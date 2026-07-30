Подозреваемого в мошенничестве на 1,8 млн теңге задержали в Астане

В Астане задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обманом получил 1,8 млн теңге, пообещав оформить спортивный разряд по шахматам, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, мужчина, войдя в доверие к потерпевшему через общего знакомого, предложил помощь в получении спортивного разряда по шахматам. За свое содействие он попросил передать ему 1,5 млн теңге.

— После получения денежных средств подозреваемый продолжал уверять потерпевшего, что вопрос находится на стадии решения, однако впоследствии под различными предлогами попросил дополнительно передать ему еще 300 тысяч теңге, — сообщили в Polisia.kz.

Получив деньги, мужчина длительное время вводил потерпевшего в заблуждение, обещая решить вопрос, а затем вовсе перестал выходить на связь.

Как отметили в ведомстве, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в другом городе и доставлен в Астану.

По данному факту проводится досудебное расследование.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Департамент полиции города Астаны призывает граждан проявлять бдительность и не передавать денежные средства лицам, обещающим решить вопросы через личные связи или гарантировать получение определенных услуг и документов, — подчеркнули в полиции.

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