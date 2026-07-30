Пять водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области

В Туркестанской области в селе Темирлан Ордабасинского района водителей свадебного кортежа привлекли к ответственности за грубые нарушения ПДД, выявленные камерами наблюдения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Установлено, что водители пяти автомобилей Mercedes-Benz, BMW, LADA и ВАЗ допустили различные нарушения. Нарушители привлечены к ответственности за управление транспортным средством без водительских прав, пересечение двойной сплошной линии, незаконную установку специальных световых сигналов, а также совершение опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения, — отметили в Polisia.kz.

Кроме того, все транспортные средства нарушителей водворены на специализированную стоянку. В свою очередь, полиция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и призывает не допускать действий, угрожающих жизни и здоровью участников дорожного движения.

Напомним, в области Ұлытау студенческий омбудсмен получил 10 суток ареста после скандального кортежа. Ранее в Жамбылской области полиция пресекла автокортеж с салютом.