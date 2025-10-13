Спрос на тенговый стейблкоин будет расти — эксперт Нацбанка

По словам Смекенова, стейблкоин, привязанный к национальной валюте Казахстана, представляет собой важный и перспективный финансовый инструмент.

— Если говорить о его ключевых особенностях, то основное отличие — это обеспечение в виде национальной валюты, то есть тенге. В настоящее время данный стейблкоин используется на внутреннем криптовалютном рынке как средство расчёта при операциях по покупке и продаже цифровых активов. В перспективе он найдёт применение и в международных расчётах — в рамках трансграничных платежных схем. Именно поэтому можно ожидать значительный рост спроса на этот финансовый инструмент, — отметил эксперт.

Кроме того, Бакыт Смекенов подчеркнул, что развитие таких инициатив расширяет зону применения казахстанского тенге за пределами страны — в рамках транснациональных финансовых операций.

— В данный момент в рамках регулируемой пилотной площадки Национального банка проходит запуск стейблкоина, обеспеченного тенге. В дальнейшем мы не исключаем появления и других видов — например, стейблкоинов, привязанных к золоту. Если к нам обратятся стартапы с подобными проектами, мы готовы их внимательно рассмотреть, — добавил он.

Напомним, что в сентябре текущего года в Казахстане был официально запущен первый стейблкоин, привязанный к национальной валюте — тенге.

В этой связи председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева дала разъяснение относительно потенциала и возможностей применения стейблкоина, обеспеченного тенге.

Ранее представитель банковского сектора Айжан Бердалина заявила, что через несколько лет стейблкоины станут привычным инструментом и для рядовых граждан.