Стейблкоины войдут в нашу повседневность — банковский эксперт

Айжан Бердалина отметила, что для банков внедрение стейблкоина, обеспеченного тенге, представляет собой возможность протестировать способ быстрого и безопасного перевода денежных средств, а также предложить клиентам и бизнесу инновационные финансовые продукты.

— В настоящее время мы совместно с Национальным банком проводим тестирование этой технологии. Когда-то не существовало ни мобильных переводов, ни онлайн-банкинга. Сейчас этими сервисами пользуются все, и это очень удобно. Аналогичным образом, спустя несколько лет, и стейблкоины станут привычным инструментом в повседневной жизни простых людей. Стейблкоин — это цифровой актив с очень высокой скоростью обращения. К примеру, при осуществлении международных переводов бизнесу сегодня приходится платить комиссию, и доставка средств получателю занимает 2-3 дня. При использовании стейблкоинов перевод осуществляется практически мгновенно — деньги доходят до продавца или покупателя менее чем за секунду. Поэтому я считаю, что в будущем этот инструмент будет крайне полезен, — подчеркнула Айжан Бердалина.

Эксперт по инновациям Национального банка Бакыт Смекенов, в свою очередь, отметил, что тенговый стейблкоин является криптовалютным инструментом с высокой ликвидностью, который может широко применяться в различных транзакциях на крипторынке.

— В зависимости от цели использования или обеспечивающего актива стейблкоины делятся на несколько видов. Если они обеспечены деньгами — это фиатные стейблкоины. Если же обеспечением выступает золото или другие товары, торгуемые на бирже, это товарные стейблкоины. Третий тип — стейблкоины, обеспеченные криптовалютой. До недавнего времени на финансовом рынке нашей страны обращались исключительно иностранные стейблкоины. Появление стейблкоина, привязанного к тенге, является историческим событием. Это важный шаг, который откроет возможности для создания новых финансовых услуг и продуктов, а также придаст новый импульс развитию нашей финансовой системы, — отметил он.

