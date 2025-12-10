Спрос на местную продукцию: госорганы закупают более 4,8 тысячи отечественных товаров

В рамках этой работы принимаются меры по расширению перечня приоритетных закупок и вводятся новые механизмы стимулирования спроса на казахстанскую продукцию.

За последние годы перечень товаров, приобретаемых госорганами в приоритетном порядке, увеличен в 2,7 раза — сегодня он включает более 4,8 тыс. наименований. Это обеспечивает стабильный спрос и способствует загрузке производственных мощностей отечественных компаний.

Для снижения финансовой нагрузки на бизнес внедрены дополнительные меры. При заключении госконтрактов производителям предоставляется обязательный аванс в размере 30%, отменено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, ставка неустойки снижена с 10% до 3%. Благодаря этому объем заключенных договоров с начала текущего года превысил 418 млрд тенге, что на 51,4% больше, чем годом ранее.

Существенный эффект дают офтейк-контракты, гарантирующие выкуп продукции у отечественных предприятий. В 2024 году их объем превышал 250 млрд тенге, а за 10 месяцев 2025 года достиг 1 трлн 064 млрд тенге. Дополнительно действует механизм прямых договоров с госзаказчиками, позволяющий ускорить реализацию проектов и сокращать административные барьеры.

Всего с начала года заключено порядка 1,5 тыс. долгосрочных договоров и офтейков на сумму 2,3 трлн тенге. Эти меры способствуют снижению импортозависимости и укреплению позиций национальных производителей.

Дополнительные меры поддержки закреплены в новых нормативных решениях. Так, с 1 июля 2025 года недропользователи были исключены из закупок нестандартизированных товаров на бирже. Это решение позволило перенаправить более 450 млрд тенге в регулируемые закупки и расширить доступ отечественных компаний к этим контрактам.

По итогам девяти месяцев доля внутристрановой ценности в регулируемых закупках составила 54,4%.

Ранее, 19 мая, был подписан закон, предусматривающий обязательства крупных заказчиков — недропользователей, квазигоссектора, естественных монополий и системообразующих предприятий — заключать долгосрочные договоры и оффтейк-контракты с отечественными производителями. Также утверждается программа развития внутристрановой ценности с конкретными целевыми показателями.

Также с нового года начнет работать единый Реестр казахстанских товаропроизводителей, который обеспечит прозрачный механизм подтверждения происхождения товаров. Таким образом, предпринимаемые меры позволяют обеспечить условия для дальнейшего роста доли казахстанского содержания в закупках и формируют для отечественных производителей стабильный и прогнозируемый рынок сбыта.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют расширить перечень социально значимых продовольственных товаров до 33 позиций. В список предлагается добавить еще помидоры, огурцы, яблоки, несколько видов говядины, свежую и мороженую рыбу, ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр и черный чай.

В МСХ пояснили, что мера создаст стимулы для отечественных производителей расширять производства и увеличивать мощности.