Справедливый Казахстан – о чем говорил Касым-Жомарт Токаев в Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Президент страны во время совместного заседания Палат Парламента поздравил с началом третьей сессии Парламента седьмого созыва. Глава государства на трибуне выступил больше одного часа. Какие новшества ждут казахстанцев и в целом об основных поручениях Президента, озвученных во время насыщенного выступления, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Внеочередные выборы Президента

Пожалуй, неожиданной новостью стало анонсирование внеочередных выборов Президента Казахстана.

Озвучивая Послание, Глава государства напомнил, что очередные выборы Президента должны состояться в 2024 году, а Парламента – в 2025 году.

«Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Это позволит нам активизировать совместную работу во имя благополучия каждого гражданина и процветания всей страны. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы, отметив, что он намерен снова баллотироваться.

«Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий», - заявил он.

Предлагается ввести однократное президентство

Касым-Жомарт Токаев при этом подчеркнул, что после долгих размышлений он пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента.

«Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания. На чем базируется эта инициатива? С одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому я предлагаю внедрить норму однократного президентства», - сказал Президент страны.

По словам Касым-Жомарта Токаева, новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

В целом, Президент считает, что обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры.

Президент предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты

Озвучивая Послание, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам.

По словам Главы государства, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года.

«Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл. Поэтому предлагаю провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и Парламента», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, в этом году состоятся выборы Президента, в следующем году – выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, а затем будет сформировано Правительство.

В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: Президента, Парламента, Правительства.

Январские беспорядки: Президент объявил об амнистии участникам

«Государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьезных преступлений. Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий», - заявил Глава государства, подчеркнув, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Под амнистию не подпадут и лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.

Социальные реформы – пенсионный возраст, минимальная заработная плата

Главой государства принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге. По его словам, это напрямую затронет доходы 1,8 млн граждан.

Касым-Жомарт Токаев планирует существенно перезагрузить пенсионную систему.

Президент сообщил, что следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 % от прожиточного минимума, а максимальную – до 120 %. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 %.

Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.

Президент поручил разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. Туда можно привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами.

Также в Казахстане увеличится период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте.

Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 % от среднемесячного дохода. Президент считает, что это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности. Важным элементом благополучия граждан станет создание единой системы адресной социальной помощи. С 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и Социальный кошелек.

Казахстан переходит к новой тарифной политике

Глава государства подчеркнул, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Также Президент призвал поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

«В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57 % тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», - сказал Президент.

По его словам, показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15 %. Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа.

«Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других», - считает он.

Реформа в сфере налоговой политики

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок, как считает Глава государства – налоговое администрирование. Эта часть должна быть полностью обновлена.

«Еще один приоритет – повышение эффективности налогового стимулирования. Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки. Потребуется упростить специальные налоговые режимы с тем, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов», - сказал в своем Послании Президент.

Также Глава государства поручил в новом кодексе предусмотреть недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки.

«В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого «налога на роскошь». Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Новшества в сфере образования

В своем Послании Президент заявил, что государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100 %. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3 % годовых.

Чувствительным вопросом назвал Касым-Жомарт Токаев обеспечение студентов общежитиями. По его словам, для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями.

Также Глава государства считает, что аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей.

Президент остановился и на новом национальном проекте «Комфортная школа». До 2025 года в стране будет создано 800 тыс. ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по словам Касым-Жомарта Токаева, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

Целевые государственные заказы на приобретение школьной формы Глава государства предложил направить на развитие отечественной легкой промышленности.

Президент снова раскритиковал работу Правительства

«Говоря откровенно, системные провалы работы Правительства, постоянно возникающие дефициты то топлива, то сахара приводят к справедливому негодованию граждан. Это следствие неповоротливости, нерешительности кабинета министров. Если так будет продолжаться, придется вновь принимать конкретные кадровые решения», - предупредил Касым-Жомарт Токаев.

Градостроительный кодекс разработают в Казахстане

Как заявил Президент, сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тыс. различных документов.

«Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы. Поэтому поручаю Правительству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей», - поручил Президент страны.

«Построение Справедливого Казахстана только начинается»

«Мы строим Справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия. Публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла отвечает принципам открытости в принятии решений. Все эти шаги поэтапно наполняют реальным содержанием нашу главную формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам.

Глава государства твердо подчеркнул, что «будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках». Он вместе с тем призвал всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов.

«Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости. Построение Справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера. Мы не свернем с намеченного пути! Вместе мы построим Справедливый Казахстан! Светлое будущее нашей священной Родины – в наших руках!», - обратился Президент страны.

С более подробными поручениями и полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.