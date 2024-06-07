Бывший Премьер-министр, а сегодня — новый председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании Мажилиса. Там глава ВАП доложил, что регионы не соблюдают сроки строительства инфраструктурных объектов, что влечет удорожание таких проектов. Поэтому спрос с них будет жестким. Корреспонденты агентства Kazinform поинтересовались у независимых экспертов, справедливы ли замечания экс-главы Кабмина.

— Нужно понимать, что озвученная Алиханом Смаиловым критика администраторов бюджетных программ в вопросе должного освоения государственных средств является прямым показателем его собственной работы в бытность Премьер-министром. Тем не менее, стоит отдать ему должное — свои ошибки признал и ответственности с себя не снимает. По моему мнению, такая ситуация обязана стать примером для всех высокопоставленных чинов, — рассказал экономист Бауыржан Исаков.

А вот идея организовать системную работу по аудиту администраторов бюджетных средств и сокращения количества нацпроектов в виду их нецелесообразности является верной стратегией, отмечает эксперт.

— Я думаю, что планирование, реализация и аудит целевого использования государственных денег — это, к сожалению, не про наших акимов, будь то они районные или областные. Теперь ведомству необходимо разработать системный подход к мониторингу. Алихану Смаилову, учитывая ошибки прошлого, придется навести порядок, так скажем, «на местах», — заявил Бауыржан Исаков.

По мнению другого аналитика Андрея Чеботарёва, отсутствие «бюджетной дисциплины» вскрывает еще одну проблему.

— Помимо нецелевого использования государственных средств, к инфраструктурным проектам часто привлекаются и национальные компании. … Нам не стоит полагаться на нацкомпании, которые сегодня часто покрывают многие расходы. Тут нужен строгий контроль и человек, который будет буквально «бить по рукам» местне исполнительные органы. Они должны научиться работать с госсредствами, — заявил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.

Напомним, Алихан Смаилов занимал пост Премьер-министра Казахстана с 2022 года. 5 февраля текущего года его Кабмин подал в отставку. 1 апреля он назначен на пост председателя Высшей аудиторской палаты. А вчера новый глава ВАП доложил Мажилису о результатах проведенного аудита и предложил внедрить единый национальный стандарт качества жизни населения.