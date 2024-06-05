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    12:04, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Каждое поручение по итогам аудита остается на жестком контроле – Алихан Смаилов

    Алихан Смаилов
    Фото: Высшая аудиторская палата

    По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой РК в правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Всего, согласно данным Правительства и результатам проведенных аудитов всеми органами госаудита, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге. По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы передано 23 материала аудита, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    Глава ВАП отметил, что привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной – 32 физических и юридических лица.

    В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге.

    - Хочу заверить, что каждое поручение по итогам аудита остается на жестком контроле Высшей аудиторской палаты до его полного исполнения. Наша совместная работа с Правительством и Парламентом в вопросах совершенствования бюджетных процессов будет продолжена, - заверил Алихан Смаилов.

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Высшая аудиторская палата РК Аудит Экономика Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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