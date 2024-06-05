Каждое поручение по итогам аудита остается на жестком контроле – Алихан Смаилов

По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой РК в правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Всего, согласно данным Правительства и результатам проведенных аудитов всеми органами госаудита, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге. По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы передано 23 материала аудита, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Глава ВАП отметил, что привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной – 32 физических и юридических лица.

В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге.