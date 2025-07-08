Спортзал новой школы признан аварийным в Шымкенте, но ремонт так и не начат

В школе № 125 города Шымкент с тревогой ждут начала учебного года. Спортзал площадью 600 квадратных метров, введенный в эксплуатацию всего восемь лет назад, уже почти два года находится в аварийном состоянии. Пол просел на 15 сантиметров, стены покрылись трещинами. Вызывает опасения и крыша.

Фото: кадр из видео

— Спортзал официально признан аварийным. Трещин стало еще больше, пол просел, стены потрескались. Детям сюда заходить категорически нельзя. Так нам указала экспертная организация, — рассказал заместитель директора по хозяйственной части школы № 125 Омирзак Керимбеков.

По словам педагогов, еще во время обследования под зданием обнаружили глину, грязь и воду, и до сих пор земляные работы, начатые тогда, так и остались незавершенными.

Фото: кадр из видео

Спортзал примыкает к основному корпусу школы. Несмотря на заключение экспертизы, вокруг здания до сих пор не установлены защитные ограждения. В администрации школы обеспокоены не только отсутствием ремонта, но и риском для жизни детей.

— Мы постоянно живем в страхе, что стена вот-вот обрушится или произойдет какая-то авария. Уже целый год наши дети не могут заниматься спортом в зале. Посмотрите сами — состояние ужасное. Для нас безопасность детей — на первом месте. В теплое время уроки проходят на открытой площадке рядом со школой, а зимой мы вынуждены проводить их в классах или заменять на настольные игры. Мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом полноценно, как все, — поделилась заместитель директора по учебной части Ляззат Ажибекова.

Как сообщили в городском управлении строительства, дефекты в спортзале были выявлены еще в 2021 году. Генподрядчику, который возводил школу, направили несколько предписаний, однако компания не приступила к устранению нарушений. В итоге управление обратилось в управление контроля и качества городской среды с просьбой принять меры и пересмотреть лицензию компании.

Фото: кадр из видео

Несмотря на то, что спортзал был признан аварийным, власти назначили повторную экспертизу.

— По результатам первой экспертизы требовался капитальный ремонт с усилением фундамента и стен. Сейчас ведутся геологические исследования грунта под спортзалом. После их завершения будет принято решение: либо проводить капитальный ремонт, либо корректировать проект. Эти работы займут около месяца, — сообщил главный специалист управления строительства города Шымкент Бакыт Турдиев.

Тем временем, родители и педагоги переживают, что затягивание решений может закончиться несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших трех лет в Казахстане не должно остаться аварийных и старых школ. Конечная цель — сделать так, чтобы каждая школа рядом с домом ученика считалась лучшей.