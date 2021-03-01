Спортсмены и представители этнокультурных объединений поздравили казахстанцев с Днем благодарности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спортсмены, представители этнокультурных объединений Алматы и бизнеса поздравили казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеообращения с поздравлениями появились в сети Instagram акимата Бостандыкского района Алматы. В нем слова благодарности казахскому народу выражают представители разных этнокультурных объединений.

«В свое время в 30-х годах прошлого века, наши польские бабушки и дедушки были сосланы с Западной Украины в Казахстан и нашли здесь помощь и поддержку среди местного населения. Сегодня хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, которые поддержали ссыльных поляков в эти тяжелые времена и помогли обрести новую родину», - поблагодарила представитель центра польской культуры «Вензь».





Кроме того, благодарность своему народу, тренеру, учителям выразил многократный призер кубков мира, международных и республиканских соревнований Нариман Курбанов, заслуженный тренер, член Ассоциации корейцев в Казахстане, первый в Казахстане мастер спорта по конькобежному спорту Май Хван, а также представители бизнеса.





В акимате Бостандыкского района заявили, что День благодарности – это день торжества мира и согласия, а также дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена.

«Хотим выразить огромную благодарность всем жителям района, работникам здравоохранения, и всем тем, кто усердно участвовал в работе по недопущению распространения вируса. Спасибо Вам большое! Желаем всем здоровья, счастья и любви. Пусть в ваших семьях будет уют и достаток», - отметили в акимате района.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев адресовал слова признательности от имени горожан врачам, учителям, полицейским и волонтерам.