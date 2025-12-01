РУ
    Спортсменка погибла после нападения акулы в Австралии

    Спасатели прибыли по экстренному вызову на неохраняемый пляж в национальном парке Кроуди-Бей, примерно в 360 километрах к северу от Сиднея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    акула
    Фото: freepik

    Акула напала на двух людей утром 27 ноября.

    Очевидцы атаки помогли пострадавшим до прибытия медиков. Но для 25-летней Ливии М. помощь пришла слишком поздно, и она скончалась на пляже от рваных ран. Ее 26-летний друг тоже получил тяжелые ранения, его в критическом состоянии доставили вертолетом в больницу.

    Погибшая Ливия М. была синхронной пловчихой, в последнее время она работала судьей на соревнованиях. Выживший молодой человек, как сообщают австралийские СМИ, тоже был спортсменом.

    По данным журнала Sydney Morning Herald, они зашли в воду, чтобы снять дельфинов на камеру GoPro. В какой-то момент Ливию атаковала крупная бычья акула. Ее друг попытался защитить ее и сам пострадал. Несмотря на серьезную рану ноги, ему удалось вытащить подругу на берег и вызвать спасателей.

    Всего в этом году в Австралии от нападений акул погибли пять человек.

    Ранее мы писали о нападении диких лис на жителей Костанайской области.

