Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова сдадут в эксплуатацию в этом году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В областном центре строятся спортивные комплексы, отвечающие международным требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким области Умирзак Шукеев посетил ряд стройплощадок, где ознакомился с ходом работ. Встретился со строителями и проинспектировал ход строительства новых объектов.

В регионе ведется строительство гребной базы, не имеющей аналогов в стране. Планируется, что здесь пройдут не только соревнования по гребле национальной сборной области и страны, но и международные соревнования. Объект планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Проект станет своего рода транспортным каналом от водохранилища Кенсай-Коскорган-2 через строящийся возвратный канал на 9 и 11 улицах в административно-деловом центре.

«Необходимо пригласить специалистов водного хозяйства и предусмотреть дополнительные источники водозабора. В этом спортивном и туристическом комплексе также необходимо использовать систему водосбережения», - сказал Умирзак Шукеев.

Олимпийский центр будет способствовать развитию туристической отрасли, включая создание благоприятного микроклимата в регионе и его архитектурное оформление. Центр, соответствующий международным олимпийским стандартам по гребле на байдарках и каноэ, расположится на территории около 100 га. Площадь канала 47,9 га. Общая длина - 2222 м, глубина - 4 м. Канал будет иметь два русла.

Также аким области проконтролировал ход строительства спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова. Новый объект, на котором разместится коллектив специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. А. Нурмаханова, будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Территорию комплекса вдоль Линейного парка полностью благоустроят и озеленят.