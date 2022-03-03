+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова сдадут в эксплуатацию в этом году

3 Марта 2022 10:20
Поделиться:
Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова сдадут в эксплуатацию в этом году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В областном центре строятся спортивные комплексы, отвечающие международным требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новости по теме
Это победа всех костанайцев! - Архимед Мухамбетов поздравил «тоболовцев» с победой
Республиканский чемпионат по дзюдо стартовал в Мангистауской области Усть-Каменогорск примет чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18 Повысить активность в социальных сетях призвали жамбылских чиновников

Аким области Умирзак Шукеев посетил ряд стройплощадок, где ознакомился с ходом работ. Встретился со строителями и проинспектировал ход строительства новых объектов.

В регионе ведется строительство гребной базы, не имеющей аналогов в стране. Планируется, что здесь пройдут не только соревнования по гребле национальной сборной области и страны, но и международные соревнования. Объект планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Проект станет своего рода транспортным каналом от водохранилища Кенсай-Коскорган-2 через строящийся возвратный канал на 9 и 11 улицах в административно-деловом центре.

«Необходимо пригласить специалистов водного хозяйства и предусмотреть дополнительные источники водозабора. В этом спортивном и туристическом комплексе также необходимо использовать систему водосбережения», - сказал Умирзак Шукеев.

Олимпийский центр будет способствовать развитию туристической отрасли, включая создание благоприятного микроклимата в регионе и его архитектурное оформление. Центр, соответствующий международным олимпийским стандартам по гребле на байдарках и каноэ, расположится на территории около 100 га. Площадь канала 47,9 га. Общая длина - 2222 м, глубина - 4 м. Канал будет иметь два русла.

Также аким области проконтролировал ход строительства спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова. Новый объект, на котором разместится коллектив специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. А. Нурмаханова, будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Территорию комплекса вдоль Линейного парка полностью благоустроят и озеленят.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Акимат   #Спорт   #Строительство   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Это победа всех костанайцев! - Архимед Мухамбетов поздравил «тоболовцев» с победой
Республиканский чемпионат по дзюдо стартовал в Мангистауской области
Усть-Каменогорск примет чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18
Повысить активность в социальных сетях призвали жамбылских чиновников
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Назначен заместитель акима Кызылординской области
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Карагандинские школьницы завоевали первое место на конференции по геофизике в РФ
Прямая трансляция второго матча «Металлург» — «Барыс» в плей-офф КХЛ
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Назначен заместитель акима Кызылординской области
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив