Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова построят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев одобрил проект спортивной школы для одаренных детей имени Бекзата Саттарханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Здание в центре Туркестана по проспекту Саттарханова будет соответствовать современным требованиям и обновленному облику города.

В спорткомплексе на 320 мест предусмотрен большой зал и несколько тренировочных секторов. Строить его начнут в ближайшее время, а ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Территорию комплекса вдоль Линейного парка полностью благоустроят и озеленят.

В областном центре глава региона также посетил ряд стройплощадок. Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ и встретился со строителями. Он вновь потребовал строго соблюдать карантинные меры. При необходимости, сказал аким региона, можно будет перейти на круглосуточный график работы.

Напомним, при въезде в Туркестан возводят уникальную по архитектуре мечеть. Строительство религиозного центра на пять тысяч прихожан, сочетающего лучшие мировые практики, поддержал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Мечеть разместится на площади 20 тыс. кв. метров. Уникальная достопримечательность станет еще одним объектом посещения гостей древнего города вдоль Великого Шелкового пути. На территории мечети построят здание для мусульманских обрядов, конгресс-холл, медресе на 400 мест, библиотеку и столовую.

Мрамором и светлым травертином облицовывают фасады 38 строящихся многоэтажных жилых домов в административно-деловом центре Туркестана. Внешний вид жилых домов и зданий по проспекту Б. Саттарханова также обновляют в едином стиле. За эту работу лично отвечают руководители районов и городов.

Аким области оценил работу по благоустройству и озеленению Линейного парка. На площади 15 га задействовано около 200 рабочих и 80 единиц техники. Умирзак Шукеев также посетил культурно-духовный центр, где строят жилой комплекс «Керуен сарай». Здесь благоустраивают и озеленяют территорию. Для удобства жителей предусмотрены велодорожки, тротуары, скамейки, газоны и водный канал.

Проект «Безопасный город» в туристических местах и парках предполагает установку кнопок «SOS». Любой гражданин при необходимости с помощью аудиовызова сможет обратиться в полицию. Два образца уже установлены на территории мавзолея Х.А. Яссауи. Скоро их будет гораздо больше.

В завершении объезда аким области побывал в «Этноауле» возле мавзолея Х.А. Яссауи. В необычном проекте, отражающем эпоху кочевников и ставку Казахского ханства, открыли древний восточный базар и аул кочевников. ​



