    14:03, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями строится в Актюбинской области

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о текущих проектах и перспективах развития региона в социальной сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Фото: акимат Актюбинской области

    По словам акима области, в регионе ведется масштабная работа по вовлечению населения в занятия спортом и формированию здорового образа жизни.

    Во исполнение поручения Главы государства, данного на четвертом заседании Национального курултая, реализуются значимые инициативы.

    В Актобе за счет внебюджетных средств в рамках проекта «ALAN» обновлено футбольное поле, а в Хромтауском районе по программе «FIFA ARENA» открыт современный мини-футбольный стадион.

    Фото: акимат Актюбинской области

    — Кроме того, завершается строительство уникального спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями, где планируется обучение по 25 видам спорта. Объект станет одним из первых в Казахстане, адаптированных под инклюзивные стандарты, и будет сдан до конца года, — сообщил аким.

    Футбол занимает особое место в жизни актюбинцев. Учитывая популярность этого вида спорта, в областном центре начато строительство нового стадиона на 35 тысяч мест, соответствующего требованиям УЕФА четвертого уровня. Он возводится на территории социально-делового центра «Ақтөбе». Рядом реализуется проект многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
