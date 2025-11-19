Спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями строится в Актюбинской области

По словам акима области, в регионе ведется масштабная работа по вовлечению населения в занятия спортом и формированию здорового образа жизни.

Во исполнение поручения Главы государства, данного на четвертом заседании Национального курултая, реализуются значимые инициативы.

В Актобе за счет внебюджетных средств в рамках проекта «ALAN» обновлено футбольное поле, а в Хромтауском районе по программе «FIFA ARENA» открыт современный мини-футбольный стадион.

Фото: акимат Актюбинской области

— Кроме того, завершается строительство уникального спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями, где планируется обучение по 25 видам спорта. Объект станет одним из первых в Казахстане, адаптированных под инклюзивные стандарты, и будет сдан до конца года, — сообщил аким.

Футбол занимает особое место в жизни актюбинцев. Учитывая популярность этого вида спорта, в областном центре начато строительство нового стадиона на 35 тысяч мест, соответствующего требованиям УЕФА четвертого уровня. Он возводится на территории социально-делового центра «Ақтөбе». Рядом реализуется проект многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест.