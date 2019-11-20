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Спортивную школу олимпийского резерва подарила Туркестану Северо-Казахстанская область

20 Ноября 2019 16:24
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Спортивную школу олимпийского резерва подарила Туркестану Северо-Казахстанская область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область построила в Туркестане спортивную школу олимпийского резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Двухэтажная школа общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров разместилась в микрорайоне «Отырар». Строительство объекта начали в марте этого года и в октябре уже завершили.












«Несмотря на сжатые сроки строительства, объект возвели качественно. Хороший комплекс, нужный развивающемуся городу. В школе есть волейбольная и баскетбольная площадки, зал для борьбы и смешанных единоборств, открытая спортивная площадка для футбола. Подрядчиком выступала столичная компания «Строин», - прокомментировал заместитель акима области Антон Федяев.

В школе одновременно могут заниматься 80 детей.

Строительство школы финансировали за счет бюджета области. Стоимость объекта – более 1 млрд тенге.

Напомним, все 15 регионов страны возводят в Туркестане различные объекты по поручению первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Спорт, Строительство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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