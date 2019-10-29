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Спорным решением назвал Касым-Жомарт Токаев ликвидацию трамваев в Алматы
29 Октября 2019 11:39
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал спорным решением ликвидацию трамвайного сообщения в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Кстати, ликвидация трамвайного сообщения, на мой взгляд, была, мягко говоря, спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновить трамвайной парк и оставить трамвай в городе. Этот вид транспорта успешно функционирует во многих европейских городах. Данный пример лишний раз свидетельствует о важности консультации руководства города со специалистами и представительствами общественности», - сказал Глава государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.
Трамваи в Алматы перестали ходить с 2015 года после участившихся ДТП с их участием.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Транспорт,
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