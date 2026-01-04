Спорить с рельсами и квадратными метрами сложно — эксперт о новогоднем обращении Президента Казахстана

По мнению эксперта, Президент закрепил результаты 2025 года через показатели, которые легко проверить: рост ВВП на уровне 6 процентов, золотовалютные резервы свыше 62 млрд долларов, а также инфраструктурные проекты и «видимые» цели.

— Это вторая линия Достык — Мойынты, ремонт и строительство 13 тысяч километров дорог и ввод 19 млн квадратных метров жилья. В политическом смысле это самая выгодная часть отчета, потому что спорить с рельсами и квадратными метрами трудно, даже если хочется, — подчеркнул Адиль Сейфуллин.

Отдельным акцентом, по его словам, прозвучала тема села. Поддержка фермеров на сумму порядка одного триллиона тенге и второй год подряд высокий урожай, считает политолог, важны не только для аграрного сектора. Этот блок напрямую связан с устойчивостью страны и настроением регионов, где экономические процессы быстро переходят в социальную плоскость.

Социальную часть обращения эксперт рассматривает как базовый общественный контракт. Более 100 школ, около 200 объектов здравоохранения и открытие филиалов зарубежных университетов, по его оценке, это решения, которые одинаково считываются обществом и формируют ощущение государства как ответственного партнёра.

Говоря об идеологической составляющей, Сейфуллин обратил внимание на повторяющуюся мысль о том, что результаты обеспечены трудом людей — от школьников и спортсменов до врачей, учителей и представителей рабочих профессий. Такой посыл, по его мнению, возвращает уважение к «нормальной профессии», а не к громкому статусу, что характерно для новогоднего формата.

Ключевым моментом обращения политолог считает планы на 2026 год. Президент обозначил начало нового этапа модернизации, увязав его с предстоящей конституционной реформой, и прямо назвал наиболее чувствительные направления — энергетику, водные ресурсы, агропромышленный комплекс, транспорт и логистику, ЖКХ, поддержку малого и среднего бизнеса, а также запуск новых производств и строек в регионах.

Особый акцент, отмечает эксперт, сделан на цифровом государстве и внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект как инструмент управления и развития.

— В части планов Президент обозначил 2026-й как год системной модернизации с технологическим ускорением. Цифровое государство становится осью повестки, а ИИ — практическим инструментом управления и роста. При этом рядом стоят и ценностные опоры — «Таза Қазақстан», 35-летие Независимости, а также продолжение сбалансированной внешней политики и объявление ООН 2026 года Международным годом добровольцев по инициативе Казахстана, — отметил Адиль Сейфуллин.

В целом, подытожил политолог, новогоднее обращение зафиксировало уверенность в выбранном курсе и задало следующий год как период системной работы с опорой на технологии и реальные результаты.

Полный текст официального новогоднего обращения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ко всем гражданам страны читайте здесь.