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    09:46, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Спор о правах 23 тысяч педагогов: суд отказал управлению образования Костанайской области

    Суд отказал управлению образования акимата региона в удовлетворении административного иска к областному департаменту Комитета государственной инспекции труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: freepik

    Поводом для разбирательства стал отказ ведомства подписать дополнительное соглашение, касающееся обеспечения единых условий труда для более чем 23 тысяч работников сферы образования.

    К делу были привлечены представители профсоюзных организаций, выступившие в качестве заинтересованных сторон.

    Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, суд признал действия трудовой инспекции законными, а выданное предписание — обоснованным.

    Решение суда в законную силу пока не вступило.

    Ранее стало известно, что Минтруда ужесточает требования к работодателям в программах занятости.

    Теги:
    Образование Суды
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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