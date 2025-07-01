Спор о правах 23 тысяч педагогов: суд отказал управлению образования Костанайской области
Суд отказал управлению образования акимата региона в удовлетворении административного иска к областному департаменту Комитета государственной инспекции труда, передает корреспондент агентства Kazinform.
Поводом для разбирательства стал отказ ведомства подписать дополнительное соглашение, касающееся обеспечения единых условий труда для более чем 23 тысяч работников сферы образования.
К делу были привлечены представители профсоюзных организаций, выступившие в качестве заинтересованных сторон.
Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, суд признал действия трудовой инспекции законными, а выданное предписание — обоснованным.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Ранее стало известно, что Минтруда ужесточает требования к работодателям в программах занятости.