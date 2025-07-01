Спор о правах 23 тысяч педагогов: суд отказал управлению образования Костанайской области

Поводом для разбирательства стал отказ ведомства подписать дополнительное соглашение, касающееся обеспечения единых условий труда для более чем 23 тысяч работников сферы образования.

К делу были привлечены представители профсоюзных организаций, выступившие в качестве заинтересованных сторон.

Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, суд признал действия трудовой инспекции законными, а выданное предписание — обоснованным.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее стало известно, что Минтруда ужесточает требования к работодателям в программах занятости.