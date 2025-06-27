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    11:35, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Минтруда РК ужесточает требования к работодателям в программах занятости

    Об этом стало известно из ответа Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Озвучены сроки поэтапного введения обязательных пенсионных взносов работодателей в РК
    Фото: Минтруда и социальной защиты населения РК.

    По его данным, в соответствии с Бюджетным кодексом, средства на мероприятия по обеспечению занятости выделяются местным исполнительным органам в виде трансфертов общего характера.

    — Контроль за целевым использованием и проверка этих средств осуществляются уполномоченными органами контроля и надзора — Высшей аудиторской палатой, органами прокуратуры и ревизионными комиссиями. В случае выявления нарушений по итогам проверок предпринимаются соответствующие меры, — отметил О. Бектенов.

    Также он добавил, что по результатам последних проверок, в целях снижения коррупционных рисков и минимизации влияния человеческого фактора, Министерством труда и социальной защиты населения вносятся изменения в программы занятости — в частности, ужесточаются требования к работодателям, подающим заявки на создание субсидируемых рабочих мест.

    Ранее мы писали о том, как Астана помогает особенным детям и безработным. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Работа Депзапрос Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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