Спор Китая и Нидерландов из-за компании «Nexperia»: кризис на глобальном рынке чипов



Опасность остановки производства «Nexperia», играющей важную роль в сфере производства автотранспорта и электроники, становится большим испытанием для глобального рынка.

Причина конфликта: от покупки до кризиса

Nexperia – выпускающая чипы для автомобилей, промышленности и электроники крупная компания, штаб-квартира которой расположена в Нидерландах. Более 12 500 ее сотрудников работают в Европе, Азии и США. Компания, выпускающая более 100 миллиардов чипов, получила мировое признание за свою эффективность. Продукция компании, в частности диоды и транзисторы, нужны для двигателей и систем безопасности автомашин.

Вначале Nexperia была частью компании Philips. В 2019 году ее купила китайская компания Wingtech Technology, некоторая доля принадлежит государственному учреждению Китая. Это приобретение в то время выглядело, как обычная сделка, но, по мере усиления торговой войны между США и Китаем, страны Запада начали беспокоиться из-за влияния Китая в технологической сфере.

В 2022 году Великобритания вынудила компанию «Nexperia» продать 86-процентную долю завода в Уэльсе, сославшись на соображения национальной безопасности. В 2024 году США внесли Wingtech в «черный список», ограничив доступ к американским технологиям.

Фото: sina.com

В 2025 году в Nexperia разразился управленческий кризис: США потребовали отставки китайского генерального директора компании Чжан Сюэчжэна, а Wingtech обвинила других руководителей в попытках манипулирования акциями. Правительство Нидерландов опасалось передачи технологий Китаю.

30 сентября министр Нидерландов Винсент Карреманс вмешался в дело Nexperia, воспользовавшись старым законом. Закон позволяет государству взять компанию под контроль для обеспечения поставок товаров первой необходимости. Это не национализация, но даёт правительству право блокировать такие решения, как передача активов или назначение генерального директора. Нидерланды пошли этот шаг для защиты европейских поставок чипов.

Последствия: ответ Китая и переговоры

Действия Нидерландов вызвали бурную полемику. Ассоциация производителей полупроводников Китая 14 октября назвала эти действия «несправедливыми», посчитав, что они «нарушают глобальную торговлю». Представитель МИД КНР Линь Цзянь раскритиковал «действия Запада, не соответствующие нейтральной политике, под предлогом национальной безопасности» .

Фото: xinhua

4 октября Китай запретил экспорт некоторых чипов (в основном упакованных) с китайского подразделения Nexperia, заявив, что это сделано в целях «национальной безопасности». Это нарушило цепочку поставок Nexperia в Азии и привело к срыву мирового производства.

Wingtech сообщила, что производство не остановлено, но признало ограничение контроля, а также, что она старается решить вопрос законными путями. Полномочия руководителя компании Чжан Сюэчжэ прекращены через суд. Хотя Nexperia утверждает, что производство продолжается, такие автомобильные компании, как Stellantis, Renault и Volkswagen обеспокоены тем, что через несколько дней возникнут проблемы с доставкой чипов. Акции Wingtech подешевели на 10% на торгах в Шанхае. 17 октября министр обороны Нидерландов объявил о намерении провести переговоры с Китаем, одннако напряженность между США и Китаем затрудняют их проведение.

19 октября китайский филиал Nexperia в социальной сети WeChat опубликовало письмо сотрудникам. В нем говорилось о том, что компания зарегистрирована в Китае, что она законная и независимая, подчиняется только китайским законам. Сотрудники должны выполнять указания только руководителя компании, а указания извне (например, поступившие через Outlook или Teams) можно игнорировать. Компания также сообщила, что производство и зарплата остаются прежними, ничьи интересы не пострадают.

В настоящее время спор продолжается: Нидерланды могут подать апелляцию, Wingtech пытается обратиться в суд, а запрет на экспорт со стороны Китая наносит ущерб. Завод Nexperia в Гамбурге (производящий 10 миллионов кремниевых пластин в год) все еще работает, но поставки готовой продукции задерживаются из-за зависимости от Китая в вопросах упаковки.

Фото: sina.com

Производство в «Nexperia»: как делаются чипы?

Nexperia расположена в городе Неймегене в Нидерландах. Она производит маленькие, но важные детали для автомобилей и промышленного оборудования – диоды и MOSFET. Производство состоит из двух простых этапов.

Изготовление основы чипа: на заводах в Европе (Гамбург и Манчестер) кремний режется на тонкие пластины, с помощь специального оборудования на них «чертят» электрические цепи, добавив химические вещества, регулируют их токопроводящие свойства. В завершение они проходят проверку. Завод в Гамбурге выпускает 10 миллионов пластин в год.

Второй этап - упаковка чипов: готовая пластина делится на маленькие чипы и отправляется на заводы в Китае, Малайзии и Филлипинах. Здесь чипы помещаются в пластиковые корпуса, подключаются к разъемам, подвергаются термообработке и отправляются после окончательной проверки.

Этот процесс весьма эффективен, но поскольку основной элемент производится в Европе, а упаковка осуществляется в Азии, китайский запрет остановил «этап упаковки» и замедлил доставку готовой продукции.

Фото: sina.com

Влияние на мировой рынок чипов: автопром под прессом

Чипы Nexperia, хоть и небольшие, но имеют решающее значение для автомобильных двигателей и систем безопасности. Замена их другими чипами займет много времени. Последствия этого спора следующие:

Краткосрочный вопрос: запрет, наложенный Китаем на экспорт корпусов остановил подготовку чипов, на заводах в Европе скапливаются полуфабрикаты. Поставки задерживаются на 10-20%. Если у таких компаний, как Volkswagen и Renault, закончатся запасы, выпуск автомобилей может остановиться на несколько недель.

Долгосрочная угроза: это происшествие подтолкнет страны к производству собственных чипов. В Европе строят заводы на 500 миллиардов евро, США намерены ограничить экспорт технологий. Но Китай контролирует редкие материалы и производство корпусов, поэтому он в качестве ответа может поднять цены на чипы на 5-10%.

Раздел рынка: цепочка поставок чипов делится на этапы. Автомобильные компании ищут чипы в других странах, таких как Вьетнам или Индия, но проверка новых чипов потребует много времени, это вызовет удорожание электромобилей. В 2025 году рынок чипов (превышающий 600 миллиардов долларов) будет нестабильным, а страны Юго-Восточной Азии могут получить выгоду.

Эта история напоминает, насколько чувствителен рынок чипов. Китай и Нидерланды ведут переговоры, но давление на автомобильную и электронную отрасли все еще не уменьшается.

Ранее сообщалось, что китайские ученые провели презентацию первых в мире 6G-чипов.



