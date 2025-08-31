РУ
    19:29, 30 Август 2025 | GMT +5

    Фильмы в 8K за секунды: Китай представил первый в мире 6G-чип

    Китайские ученые создали первый в мире универсальный 6G-чип, способный передать 50‑гигабайтый фильм в разрешении 8К «за считаные секунды», передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

    6G-чип
    Фото: Oxu.az

    По сравнению с текущим уровнем интернета в сельской местности США, китайский 6G-чип передает данные примерно в 5000 раз быстрее.

    Разработку представили ученые Пекинского университета, обозначив ее значимость в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения.

    Однако, как пишет издание, это может привести к перегрузке электромагнитных средств, снижению надежности связи.

    Ранее мы писали о том, что 10 стран утвердили принципы развития технологии 6G.

    Жулдыз Атагельдиева
