19:29, 30 Август 2025 | GMT +5
Фильмы в 8K за секунды: Китай представил первый в мире 6G-чип
Китайские ученые создали первый в мире универсальный 6G-чип, способный передать 50‑гигабайтый фильм в разрешении 8К «за считаные секунды», передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.
По сравнению с текущим уровнем интернета в сельской местности США, китайский 6G-чип передает данные примерно в 5000 раз быстрее.
Разработку представили ученые Пекинского университета, обозначив ее значимость в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения.
Однако, как пишет издание, это может привести к перегрузке электромагнитных средств, снижению надежности связи.
