Фильмы в 8K за секунды: Китай представил первый в мире 6G-чип

По сравнению с текущим уровнем интернета в сельской местности США, китайский 6G-чип передает данные примерно в 5000 раз быстрее.

Разработку представили ученые Пекинского университета, обозначив ее значимость в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения.

Однако, как пишет издание, это может привести к перегрузке электромагнитных средств, снижению надежности связи.

Ранее мы писали о том, что 10 стран утвердили принципы развития технологии 6G.