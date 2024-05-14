Спонсоры формы казахстанских олимпийцев в Париже попросили себя не называть – Минтуризма

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев ответил на вопрос, почему не называются имена спонсоров, финансирующих пошив формы для казахстанских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Это деньги бизнеса. По их просьбе мы их не называем. Когда форма будет на руках, они сами себя назовут, - сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Правительстве.

Представители СМИ также поинтересовались у министра, не просили ли эти спонсоры покровительства у министерства, к примеру, налоговые льготы.

- Каким образом можно налоговые льготы сделать? Это инициатива наших бизнес-структур, которые переживают за развитие спорта. Инициативу мы поддержали, - ответил глава ведомства.

Напомним, казахстанские спортсмены, выступавшие на Азиаде-2022, пожаловались на плохое качество формы, назвав ее одноразовой.

В середине апреля 2024 года была презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана.