Казахстанская спортсменка пожаловалась на «одноразовую форму» для Азиады-2022

Казахстанская гонщица Алина Саркулова, занявшая четвертое место на Азиаде-2022, пожаловалась на плохое качество экипировки отечественных спортсменов. В пресс-службе Министерства туризма и спорта РК прокомментировали ситуацию, передает МИА «Казинформ».

Видео с жалобами спортсменка записала в Instagram Stories, после чего его опубликовал Sports.kz.

- Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки… Минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза, два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка (показывает дырку на майке). Она просто рвется. Штаны то же самое, они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая, - сказала Алина Саркулова на видео.

Позже, в ответ на заявления спортсменки, в пресс-службе Минспорта сообщили, что согласно постановлению, любая экипировка должна приобретаться у отечественных товаропроизводителей.

- Существует практика - поддерживать собственных производителей, закупая форму внутри страны, создавая тем самым рабочие места. Казахстан не стал исключением, и спортивная форма была куплена у казахстанских производителей. Кроме того, вопросы дизайна, качества ткани обсуждались с представителями федераций. Решение принималось коллегиально, - ответили в Минспорта.

Также в ведомстве отметили, что никаких жалоб от спортсменов в комитет не поступало.

- Мы понимаем эмоции спортсменов во время таких ответственных выступлений на Азиатских играх и хотим отметить, что руководящим составом сейчас ведется повсеместная работа для того, чтобы для спортсменов были созданы все необходимые условия, - добавили в Минспорта.

В ведомстве тажке заверили, что окончании Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях.

Кроме того, форма была закуплена у производителей, имеющих данный сертификат, их единицы. Договоры заключались с ТОО «КазСпо-N Компания «Zibroo», ИП 79-й КВАРТАЛ и ТОО «ТОРИ КОМПАНИ». Поставка была осуществлена в полном объеме.

- Компания Zibroo ранее уже отшивала экипировку для участия наших спортсменов на Олимпийских и Азиатских играх, зарекомендовав себя как добросовестный поставщик. Дизайн спортивной экипировки не раз отмечался одним из лучших на мировой арене. Также компании-поставщики в случае необходимости готовы предоставить сменную форму. Ранее вопросы дизайна и качества были согласованы с представителями федераций и обращений со стороны спортсменов не поступало, - заявила официальный представитель Министерства спорта и туризма Молдир Абдуалиева.

Напомним, с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу проходят XIX Азиатские игры. Более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азиатского континента поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

Казахстан участвует в Азиатских играх в восьмой раз с 1994 года.