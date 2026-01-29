С подрядчика взыскали более 266 млн тенге за обрушение школьной кровли в Костанае

Как установлено судом, в 2021 году между госорганом и подрядчиком был заключен договор на строительство школы с обязательством завершить работы до 31 декабря 2023 года. Однако в установленный срок объект в эксплуатацию введен не был, что нарушило договор.

В январе 2024 года в школе произошло обрушение кровли спортивного зала. Согласно техническому заключению по итогам комплексного обследования, причиной аварии стало недопустимое воздействие горизонтальной нагрузки на стропильную ферму. Это привело к разрушению сварного шва и деформации несущих конструкций, что указывает на нарушение проектной документации и строительных норм.

Экспертиза показала, что для устранения причин обрушения кровли, восстановления конструкций и завершения строительства школы нужны дополнительные средства — более 260 млн тенге. Поэтому госоргану пришлось заключить новые договоры на технический и авторский надзор, а также на выполнение оставшихся строительных работ. Общая сумма этих расходов превысила 266 млн тенге, которые заказчик потребовал взыскать с подрядчика как убытки.

Представитель компании-подрядчика с иском не согласился. Он заявил, что обрушение произошло якобы из-за замерзшей воды в трубах и патрубках, скопления воды на крыше во время оттепелей и последующего образования льда. Также подрядчик попытался переложить ответственность на заказчика, указав на отсутствие отопления в здании.

Однако Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области указал, что эти доводы не снимают с подрядчика ответственности. Суд напомнил, что по условиям договора именно подрядная организация отвечает за качество выполненных работ, используемые материалы и соблюдение проектной документации и строительных норм.

Кроме того, подрядчик гарантировал надежность и безопасность конструкций и обязался возмещать ущерб в случае ненадлежащего исполнения договора. Суд подчеркнул, что возможные погодные и эксплуатационные условия должны учитываться еще на этапе проектирования и строительства и не могут служить оправданием допущенных ошибок.

В итоге суд полностью поддержал требования истца и обязал ТОО возместить в областной бюджет более 266 млн тенге — в эту сумму вошли расходы на выяснение причин обрушения, устранение последствий аварии и завершение строительства школы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Почему школы в Костанайской области не сдают к сроку — можно прочитать здесь.